Présidentielle 2022 : Jean-Luc Mélenchon et Eric Piolle s'affichent ensemble dans la Drôme

A huit mois de la présidentielle, les Amphis d'été de la France Insoumise (LFI) se poursuivent au Palais des Congrès à Châteauneuf-sur-Isère. Ce vendredi 27 août, le candidat de LFI Jean-Luc Mélenchon et le maire de Grenoble Eric Piolle, en lice pour la primaire écologiste, sont apparus ensemble en fin de matinée sur le site drômois pour une déambulation entre les stands, entourés de militants.

L'édile participe également à un débat cet après-midi autour de la "stratégie européenne de rupture en 2022."

"On n'est pas identiques mais on est voisins" - Jean-Luc Mélenchon, chef de file France Insoumise

L'année dernière déjà, Eric Piolle s'était rendu à la première édition de ces universités d'été, évoquant alors une volonté de rapprochement en vue des élections régionales 2021. "Il maintient une constance de relation ouverte avec nous et ça nous on apprécie, déclare le chef de file de la France Insoumise. On n'est pas identiques mais on est voisins."

Pour autant, chacun part de son côté pour la présidentielle. "La divergence elle est là, on ne la fuit pas, on le la cache pas, on demande aux citoyens de la trancher mais en même temps on n'en fait pas un mur infranchissable à un accord, poursuit Jean-Luc Mélenchon. Si l'un d'entre nous devait être au deuxième tour, je suis certain que l'un appellerait à voter pour l'autre."

"Nous sommes en capacité de fédérer" - Eric Piolle, maire de Grenoble

"Si je continue avec détermination, c'est bien que je considère que nous sommes en capacité de travailler avec la France Insoumise et que nous sommes aussi en capacité de fédérer des personnes qui n'ont plus le goût de la politique ou une culture politique différente, commente de son côté Eric Piolle. C'est autour de l'écologie politique qu'on est capable de mettre en place une dynamique humaine de transformation et c'est là le sens de ma candidature à la présidentielle."

A un peu moins de trois semaines du premier tour de la primaire écologiste, le maire de Grenoble s'est également déplacé à Valence, au parc Jouvet, où son comité de soutien drômardéchois s'est réuni pour la première fois ce vendredi. Jean-Luc Mélenchon a quant à lui déambulé également aux côtés de la candidate à la primaire écologiste Sandrine Rousseau.