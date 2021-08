Présidentielle 2022 : Jean-Luc Mélenchon fait son meeting de rentrée dans la Drôme

Le candidat La France Insoumise (LFI) à l'élection présidentielle était dans la Drôme ce dimanche pour son meeting de rentrée, temps fort des universités d'été du parti. Face à plusieurs milliers de militants réunis sur le site du palais des congrès à Châteauneuf-sur-Isère, Jean-Luc Mélenchon a d'abord remercié Huguette Bello, figure de la gauche réunionnaise, élue le 2 juillet dernier présidente du conseil régional, venue lui apporter son soutien : " Elle a permis de l'emporter sous les visages de l'insoumission et de la résistance [...] Notre stratégie est réaliste, elle fonctionne, la preuve avec la Réunion. "

"L'abstention est le pire qui puisse arriver" - Jean-Luc Mélenchon

"Si le peuple s'en mêle alors la victoire sera de son côté", assure le chef de file LFI, rappelant que 7 millions de français ont déjà voté en 2017 pour son programme "l'Avenir en commun". Il indique avoir reçu 240 signatures sur les 500 nécessaires pour la présidentielle, "Ne croyez pas que ce soit réglé", ajoute-t-il à l'adresse de ses soutiens. Il vous faudra donc vous mobiliser, tous." "L'abstention est le pire qui puisse nous arriver."

Après avoir abordé la crise sociale et sanitaire en France, l'urgence climatique et taclé ses adversaires Emmanuel Macron et Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon est revenu en détails sur son programme. Parmi ses militants, certains évoquent "un discours d'avenir et d'espoir". "Ca me donne envie d'aller faire cette campagne", témoigne Cassandre, originaire de la région parisienne. Conquis, ils repartent tous gonflés à bloc et espèrent bien que 2022, dernière année a priori où le chef du parti d'extrême-gauche compte se présenter, sera la bonne.

Des milliers de militants de La France Insoumise se sont rendus à Châteauneuf-sur-Isère ce dimanche pour écouter le discours de rentrée de Jean-Luc Mélenchon. © Radio France - Elsa Vande Wiele