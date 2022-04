Présidentielle 2022 : Jean-Marc Ayrault appelle à voter Macron

L'ancien Premier ministre socialiste et ancien maire de Nantes appelle à voter Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Jean-Marc Ayrault refuse cependant de lui donner "un chèque en blanc".

Jean-Marc Ayrault avec Johanna Rolland (maire de Nantes) et Anne Hidalgo lors de sa venue à Nantes le 1er avril

Jean-Marc Ayrault votera pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle le dimanche 24 avril, l'ancien Premier ministre appelle les Français à faire de même car selon lui "le danger de l'extrême-droite n'a jamais été aussi grand dans notre pays". L'ancien maire de Nantes refuse néanmoins de "donner un chèque en blanc" à Emmanuel Macron. Il fait référence aux élections législatives du mois de juin et "espère que la gauche ne refera pas la même erreur de la division et qu'elle saura s'unir dans les circonscriptions".

A la question "le Parti socialiste est-il mort ?", Jean-Marc Ayrault répond à France Bleu Loire Océan : "Je n'ai pas peur de dire qu'il faut reconstruire un nouveau parti, il faut réinventer, il faut être lucide". Mais pour lui, c'est toute la gauche qui est très basse et qui est en crise et "c'est toute la gauche qui devra travailler dès les élections législatives".

Anne Hidalgo, la candidate socialiste est crédité ce dimanche soir d'environ 2% des voix, jamais le PS n'avait obtenu un score aussi bas au premier tour de l'élection présidentielle.