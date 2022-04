Présidentielle : le maire LR de Nîmes Jean-Paul Fournier votera "contre Marine le Pen"

Comme il y a cinq ans, Jean-Luc Mélenchon remporte à Nîmes le premier tour de l'élection présidentielle. Le leader de La France Insoumise rassemble 28,68 % des suffrages exprimés. Il devance, dans l'ordre, Emmanuel Macron (23,21) et la candidate du RN Marine le Pen (20,14). Eric Zemmour (Reconquête) avec 9,86% des suffrages exprimés est quatrième. Valérie Pécresse, la candidate LR, est cinquième (4,38 %). Nîmes, tenue par les Républicains. Le maire Jean-Paul Fournier annonce la couleur pour le second tour : "Les extrêmes n’ont jamais été aussi forts en France. Je veux tout d’abord réexprimer avec force mon opposition à tous les extrêmes de droite, comme de gauche, et en particulier contre le RN force politique contre laquelle je me suis toujours battu. Je le réaffirme clairement, ma détermination reste totale."

"Ma position personnelle est claire pour le 24 avril, je voterai, contre Marine Le Pen." Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes (communiqué)

Sur sa famille politique, le maire de Nîmes précise également sa pensée : "Les Républicains ont subi un très sévère échec et je le regrette amèrement ; je crois profondément aux valeurs portées par notre famille politique qui sont majoritaires dans l’opinion. Cette non-campagne, avec l’absence de volonté de débat du président-candidat, n’a pas permis d’aborder les sujets de fond. Je le déplore." Il ajoute : "Je veux me tourner vers l’avenir, l’avenir d’une droite républicaine totalement rénovée, dont les valeurs ont façonné notre histoire. Il nous faut reconstruire cette droite héritière du gaullisme. J’appelle de tous mes vœux à reposer les bases d’une force politique qui incarne ses valeurs partagées par des Français fiers de leur Nation."

