La présidentielle n'est "pas jouée tant qu'on n'a pas les deux finalistes" selon le politologue Jean Petaux

Cette campagne présidentielle 2022 est vampirisée par la guerre menée par la Russie en Ukraine et marquée également par l'entrée en jeu tardive du président de la République sortant Emmanuel Macron. "Depuis le casting est complet, mais, en effet, il n'y a pas d'événement international qui, à ce point là, dans le passé, a pesé sur une campagne présidentielle" constate Jean Petaux politologue à Bordeaux. Une campagne différente également des précédentes. Les meetings sont rares "et pas uniquement à cause de la pandémie de Covid" selon lui. "Il y a de moins en moins de militants dans les partis et de moins en moins besoin de faire communion" ajoute Jean Petaux.

A 15 jours du premier tour, est-ce déjà plié pour le candidat président Emmanuel Macron donné largement gagnant dans tous les sondages ? "Non ce n'est pas joué parce qu'on ne connaît pas les deux finalistes. On peut dire qu'Emmanuel Macron sera qualifié. On ne voit pas comment il pourrait s'effondrer en deux semaines, mais pour l'autre finaliste", difficile de prédire. L'incertitude est là, entre Marine Le Pen Jean-Luc Mélenchon voire Eric Zemmour et Valérie Pécresse.