Présidentielle 2022 : Jean-Pierre Raffarin apporte son soutien à Emmanuel Macron

L’ancien Premier ministre a, ce mercredi, apporté son soutien au Chef de l’Etat, “le plus jeune et le plus expérimenté”. Jean-Pierre Raffarin a déclaré sur LCI : “Je souhaite sa candidature et je le soutiendrai”.

Jean-Pierre Raffarin ne tergiverse plus. L’ancien Premier Ministre de Jacques Chirac, qui a quitté LR depuis plusieurs années, a choisi Emmanuel Macron pour la Présidentielle, “le plus jeune et le plus expérimenté”, et qui, selon lui, “a tout en main pour réussir un second mandat”. Jean-Pierre Raffarin l’a annoncé sur LCI ce mercredi. "Ce quinquennat restera sans doute comme l'un des plus difficiles de notre histoire. Le président a été à la hauteur de la fonction. Je souhaite sa candidature et je le soutiendrai", a expliqué l'ancien sénateur de la Vienne.

"J'ai beaucoup réfléchi sur ce sujet parce que j'ai pour Valérie Pécresse considération et affection, mais la dangerosité de la situation internationale aujourd'hui lève toute hésitation, le temps est à l'unité nationale, il faut se rassembler derrière le chef de notre exécutif", a-t-il mis en avant.

"C'est de la qualité du débat que viendra la légitimité de l'élection"

"Je souhaite que le débat (de la présidentielle) ne soit pas escamoté, donc c'est pour ça que je souhaite que le président puisse déclarer sa candidature vite parce que c'est de la qualité du débat que viendra la légitimité de l'élection", a-t-il cependant mis en garde. Emmanuel Macron, s’il a réuni les 500 parrainages d’élus nécessaires pour pouvoir se présenter à l’élection présidentielle des 10 et 24 avril, n’a toujours pas officiellement fait acte de candidature. La date limite est fixée à vendredi 18h par le Conseil Constitutionnel.

Le 15 février dernier, sur France Info, Jean-Pierre Raffarin avait déjà laissé entendre qu’il pensait soutenir l’actuel chef de l’Etat, restant très mesuré sur son soutien à Valérie Pécresse. Il déclarait alors attendre le projet d'Emmanuel Macron pour se décider.