Présidentielle 2022 : Jordan Bardella à Bordeaux pour inaugurer le bus de campagne de Marine Le Pen

Après son premier grand discours de campagne présidentielle à Reims devant près de 3.000 militants le week-end dernier, la candidate d'extrême droite lance officiellement sa campagne dans les régions. Des bus de campagne à l'effigie de Marine Le Pen vont parcourir la France pendant deux mois, jusqu'au premier tour. Il y en a treize, un par région. Le bus de la Nouvelle-Aquitaine part ce vendredi matin de Bordeaux pour la Dordogne. Il a été inauguré la veille par le président par intérim du Rassemblement national Jordan Bardella et Edwige Diaz, la déléguée départementale du RN en Gironde.

Toujours à la conquête des 500 parrainages

"On est entrés dans la dernière ligne droite de la présidentielle, on est à une soixantaine de jours du premier tour et notre objectif c'est la mobilisation de nos électeurs, indique le président du mouvement. Marine Le Pen peut gagner l'élection présidentielle, on est sur des intentions de vote qui sont très proches avec Emmanuel Macron au second tour."

Marine Le Pen n'a toujours pas réuni les 500 signatures d'élus nécessaires, elle est pour l'instant créditée de 274 parrainages mais Jordan Bardella reste confiant. "Les maires nous disent aujourd'hui : 'Vous parrainer c'est prendre le risque qu'on me confisque mes subventions parce que la communauté d'agglomération dont on dépend n'est pas de la même étiquette', affirme-t-il. On les aura, évidemment, ce serait un scandale qu'une candidate qui aujourd'hui est donnée au second tour et donc en capacité de l'emporter n'ait pas ses signatures et ses parrainages."

Les bus de campagnes de la candidate RN circuleront du jeudi au dimanche, à l'exception des deux dernières semaines avant le premier tour où ils rouleront sept jours sur sept. Le bus de la Nouvelle-Aquitaine doit faire une petite dizaine d'arrêts en Gironde. Il sera notamment à Bazas le 24 février pour la fête du Boeuf Gras.