Présidentielle 2022 : "Jugez Valérie Pécresse sur ses propositions", riposte Geoffroy Didier

Invité de l'émission Ma France ce vendredi l'eurodéputé et directeur de la communication de la campagne de Valérie Pécresse, Geoffroy Didier, a contre-attaqué alors que la candidate de la droite, dont le dernier meeting a été jugé raté, est à la peine dans les sondages.

Geoffroy Didier, député européen et directeur de la communication de Valérie Pécresse, le 18 février 2022 sur France Bleu.

Défections au profit d'Emmanuel Macron, propos assassins prêtés à Nicolas Sarkozy et premier meeting d'ampleur jugé raté par les commentateurs : après plusieurs jours difficiles, Valérie Pécresse est repartie en campagne en cette fin de semaine. En déplacement dans le fief d'Éric Ciotti, les Alpes-Maritimes, ce vendredi, la candidate de la droite à la présidentielle a notamment rencontré un boulanger niçois qui avait interpellé les candidats sur la précarisation de sa clientèle sur les réseaux sociaux. Valérie Pécresse s'est ensuite entretenu avec plusieurs élus LR locaux, dont David Lisnard, maire de Cannes et président de l'Association des maires de France (AMF). Un meeting rassemblant 2.000 personnes est prévu dans la soirée.

Pécresse derrière Zemmour au 1er tour

Une campagne de terrain qui semble plus nécessaire que jamais : pour la première fois depuis sa déclaration de candidature, Valérie Pécresse est donnée en quatrième position au premier tour de la présidentielle (13,5%), derrière Eric Zemmour (14,5%), Marine Le Pen (17,5%) et Emmanuel Macron (24%), toujours pas candidat déclaré, selon un sondage BVA pour RTL publié vendredi. Des chiffres qui confirment une perte de dynamique pour la candidate de la droite.

"Il est vrai que nous traversons une période qui n'est pas simple", a reconnu Geoffroy Didier, eurodéputé LR et directeur de la communication de la campagne de Valérie Pécresse ce vendredi dans l'émission Ma France, présentée par Wendy Bouchard. "Malheureusement, la forme l'a emporté sur le fond puisque beaucoup de commentateurs ont considéré que le meeting du Zénith était raté sous prétexte que Valérie Pécresse n'avait pas forcément joué la comédie comme il aurait fallu le faire. Mais à ceux qui nous écoutent, je dis : 'jugez la aux actes, jugez la à ces propositions".

"Bien sûr que nous n'aimons pas voir les sondages baisser", a-t-il concédé "mais je crois aussi que les Français ne sont pas encore dans la campagne présidentielle (...) c'est à dire que la campagne n'a pas commencé tant que le président sortant, Emmanuel Macron, ne s'est pas déclaré lui-même candidat. Le paysage politique n'est pas aujourd'hui au complet pour cette campagne et donc les choses paraissent figées."

"La grande force de Valérie Pécresse, c'est que c'est une femme qui aime fabriquer des solutions pour les autres", a défendu Geoffroy Didier dénonçant un "Pécresse-bashing" orchestré pour décrédibiliser la candidate LR. "Elle n'est peut-être pas la meilleure comédienne et peut-être pas la meilleure actrice, elle ne gagnera sans doute pas le César de la meilleure actrice, mais au fond, ça me rassure."

"Pourquoi se priver d'Éric Ciotti ?"

Interrogé sur la place d'Éric Ciotti dans la campagne, dont certains jugent que la ligne trop droitière a poussé la candidate, qui a évoqué le "grand remplacement" lors de son meeting au Zénith, à la faute, Geoffroy Didier a balayé les critiques.

"Valérie Pécresse n'est pas sous influence de qui que ce soit", a-t-il affirmé. "En revanche, elle aime être conseillée et se nourrir des expériences et des convictions des autres. Éric Ciotti a fait 42% à la primaire, ce qui lui donne une place nécessairement singulière dans la campagne. Il est d'une parfaite loyauté, il travaille beaucoup et a une très grande expérience sur les questions de sécurité. Pourquoi s'en priver ?" a-t-il jugé.