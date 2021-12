Présidentielle 2022 : Julien Aubert "soutiendra loyalement la candidate" Valérie Pécresse

"Valérie Pécresse est la candidate des Républicains, je suis le président des Républicains en Vaucluse, donc oui, je soutiendrai loyalement la candidate sortie du congrès", assure le député de Vaucluse Julien Aubert, invité de France Bleu Vaucluse ce lundi matin, qui avait soutenu Éric Ciotti pour la primaire de la droite. Ce soutien "est d'ailleurs la première règle" qui avait été imposée dès démarrage de cette primaire, rappelle Julien Aubert.

Concernant Éric Zemmour, qui a tenu son premier meeting de candidat ce dimanche, "il ne faut pas hésiter à occuper tout l'espace qui est le nôtre", juge Julien Aubert, parce que "lui, reprend sans barguigner le programme des Républicains".

France Bleu Vaucluse : Vous avec soutenu Éric Ciotti pendant cette primaire. Est-ce que Valérie Pécresse est votre candidate désormais pour la présidence à vie ?

Julien Aubert : C'est la candidate des Républicains. Je suis président des Républicains de Vaucluse, donc à part avoir un scoop : oui, nous soutiendrons loyalement la candidate sortie du congrès. C'est d'ailleurs la première règle qui avait été posée au démarrage de la primaire.

Ça veut dire que vous allez faire pleinement campagne pour elle ? Serez-vous avec elle dans les Alpes-Maritimes aujourd'hui ?

Non, je ne vais pas aller dans les Alpes-Maritimes, même si j'ai soutenu Eric Ciotti à titre personnel. Chacun vit sa vie, et j'ai des choses très importantes à faire dans ma propre circonscription. La campagne n'écrase pas tout.

Vous ferez partie de l'équipe de campagne de Valérie Pécresse ?

Il faudra attendre quelques jours pour le savoir. Je vais voir comment les négociations évoluent parce que je suis quelqu'un de plus social que Valérie. Donc, il faut être à l'aise pour être dans son staff de campagne.

Éric Ciotti a dit ce week-end que Valérie Pécresse n'envoyait pas le bon message. Est-ce aussi votre sentiment ?

Il ne faut pas surestimer les mots qui sont prononcés. Je pense que ce qu'Éric Ciotti a voulu dire, c'est qu'il a recueilli 40% au second tour de la primaire et qu'il faut qu'il ait un rôle dans cette campagne. Les gens attendent bien évidemment qu'il tienne un rôle majeur, que cette aile droite soit reconnue, que certaines de ses propositions soit reprises.

Je crois que sur l'énergie et sur la souveraineté, sur les questions d'identité, il faut envoyer des marqueurs forts. Parce qu'on voit bien que de l'autre côté, Éric Zemmour lui, reprend sans barguigner le programme des Républicains. Donc il ne faut pas hésiter à occuper tout l'espace qui est le nôtre.

Éric Zemmour a envoyé un courrier aux soutiens d'Éric Ciotti pour les appeler à le rejoindre. Que lui répondez-vous ?

D'abord, c'est flatteur, mais il faut bien se rendre compte que quand on appartient à une famille politique, il y a un devoir de loyauté. Je n'aime pas diaboliser ou canoniser les gens. C'est très mauvais pour le débat démocratique, donc il ne faut pas voir dans ce que je dis des arrière-pensées. Je trouve qu'Éric Zemmour a le mérite de casser certains codes et de mettre sur la table des vrais sujets qui intéressent les Français.

Sur les sujets régaliens, sur les sujets d'immigration etc, ça ressemble beaucoup à ce que nous disons. Sur le programme économique, j'ai trouvé que c'était un peu plus pauvre. Mais il y a des interventions qui ont été faites avant le début du meeting qui ne me touchent pas : les deux corps du roi avec les royalistes pour rejoindre Éric Zemmour. Ce n'est pas ma culture. Et je crois que pour une élection présidentielle, il faut rassembler et que si vous faites un très beau score au premier tour, mais qu'à la fin, tout le monde est contre vous, c'est votre adversaire qui gagne. Cet adversaire, c'est Emmanuel Macron. Voilà donc un moment donné, je crois que la stratégie qui est celle de Valérie Pécresse, appuyée sur un Eric Ciotti, elle a beaucoup plus de chances de nous aider à gagner.

Éric Zemmour vous approche en ce moment ? Il essaie de se rapprocher de vous pour sa campagne ?

Il avait essayé. D'ailleurs, à l'époque, je pensais qu'il pouvait rentrer dans la primaire des Républicains. S'il avait été fondu dans ce congrès, aujourd'hui, on aurait serait dans les sondages au second tour avec un candidat contre Emmanuel Macron et avec de bonnes chances de gagner.

Vous demandez aux électeurs d'Éric Zemmour de vous rejoindre ?

Oui, mais je crois que c'est l'histoire de la démocratie. Personne n'est propriétaire des voix. Il y a beaucoup d'électeurs aujourd'hui qui sont très déçus de la démocratie parce qu'on fait des tripatouillages. Donc, il faut être très clair. Il faut dire ce qu'on veut et avec qui on souhaite gouverner.