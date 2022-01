Présidentielle 2022 : l'écologie doit être positive selon la porte parole de Yannick Jadot en Sarthe

Elle aurait pu démarrer plus tôt mais la campagne des Verts, comme celle des autres candidats, est aussi rythmée par les caprices de la crise sanitaire. " Cela ne servait à rien de commencer en décembre" reconnait Isabelle Sévère. "Les gens ont la tête ailleurs et d'autres problèmes en tête". Mais cette fois, c'est bon ! La cheffe de file d'Europe Ecologie Les Verts en Sarthe promet une campagne de terrain. "On ira évidemment sur les marchés. On va faire du collage, on va faire du tractage et on fera aussi, je pense, un peu de porte à porte, tout en respectant évidemment les gestes barrières". Une campagne traditionnelle donc.

Une campagne qui se veut positive !

Mais il y a du boulot car Yannick Jadot est à la traine dans les sondages. Le champion des écolos est crédité de 5 à 6 % d'intentions de votes. Isabelle Sévère a du mal à comprendre ces chiffres aussi bas alors que l'écologie et l'urgence climatique sont deux thèmes qui font partie du quotidien des Français. La porte-parole du candidat Jadot en Sarthe avance quand même deux explications. " Je pense que médiatiquement, c'est compliqué d'aborder ce sujet. Quand je vois la teneur des débats partout sur l'identité, sur l'immigration, sur tout ça, je me dis qu'on passe quand même à côté de quelque chose de fondamental qui met en jeu l'habitabilité quand même, un jour de la Terre".

Il ne faut pas qu'on fasse peur aux citoyens - Isabelle Sévère, l'une des porte-parole de Yannick Jadot en Sarthe

Mais Isabelle Sévère balaye aussi devant la porte de la maison Verte. "Il n'y a pas que la faute des médias. C'est aussi à nous de convaincre. Je pense que l'écologie est quelque chose de positif. C'est une opportunité quelque part et je pense que c'est pour vivre au mieux. Je pense qu'il faut qu'on soit nous aussi plus positifs dans nos approches vis à vis de nos concitoyens et ne pas faire peur [...] L'écologie apporte quand même du mieux être, apporte des économies parce que si on isole les logements, si on développe le train de proximité, ce sont des économies pour les Français. Et donc, il faut effectivement le dire".

Pas d'alliance à gauche

Mais il ne reste peu de temps pour convaincre et Yannick Jadot a été très clair. Pas question de participer à une primaire d'union populaire qualifiée de tromperie pour les électeurs, par le candidat écolo. Un choix tout à fait assumé par Isabelle Sévère. "Je rappelle que Yannick Jadot, au printemps dernier, a été celui qui a fait en sorte de réunir toute la gauche". Sans succès. " Il a reçu, je pense, une fin de non-recevoir de ses partenaires. Attention, ce n'est pas non plus que Yannick Jadot refuse la primaire mais la primaire populaire telle qu'elle est faite. _On est à 90 jours des élections. Ce n'est pas sérieux de mener aujourd'hui une primaire populaire_. Il fallait le faire au printemps dernier".

Il y a donc peu de risque de voir les Verts au second tour de la Présidentielle. Isabelle Sévère reste prudente. "Ecoutez, moi, je pense qu'au moment des européennes, en 2019, on disait que les écologistes allaient être autour de 7/8 %. On a été à 13 %. Donc attendons et soyons positifs, la campagne n'a pas vraiment commencé". C'est çà la positive attitude.

Peut être un candidat Vert dans chaque circonscription de la Sarthe

Ce qui n'empêche pas les écologistes de penser au coup d'après : les élections législatives. Y aura-t-il des alliances à gauche comme lors des dernières élections départementales ? Gilles Le Proust, le maire communiste d'Allonnes, le souhaite. Rien n'est tranché répond Isabelle Sévère. "Nous n'avons pas la main sur les négociations qui se tiennent au niveau national. Les décisions vont être prises au conseil fédéral de ELLV en février et on en saura plus à ce moment là". En attendant, la cheffe de file des écologistes en Sarthe table sur un candidat des Verts dans chaque circonscription. Mais ils ne sont pas encore désignés ajoute-t-elle. Isabelle Sévère se représentera-t-elle dans la 1ere circonscription de la Sarthe, comme en 2017. " Pour l'instant, c'est une réflexion, mais j'y réfléchis vraiment".

