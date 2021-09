Présidentielle 2022 : l'élection de Yannick Jadot est un soulagement pour la Sarthoise Isabelle Sévère

En apprenant les résultats de la primaire Isabelle Sevère a poussé un ouf de soulagement. "Depuis la fin du premier tour, je m'attendais à un match serré". Et effectivement, le scrutin a été particulièrement disputé puisque Yannick Jadot, ultra favori en début de campagne, a remporté l'élection avec 51% des suffrages, soit avec 2000 voix d'avance seulement sur Sandrine Rousseau, sur 104 000 votants. Ce qui ne surprend pas Isabelle Sévère. "Sandrine Rousseau a fait une belle campagne avec une très belle dynamique sur des thèmes qui font écho à la société. Notamment l'écoféminisme. Il faut lui reconnaître cela". Mais pour l'élue écologiste du Mans, il n' y a pas de doute, Yannick Jadot est le mieux placé pour porter le projet des écologistes. Elle s'énerve quand on lui parle d'un candidat plus pragmatique, moins radical que son opposante. "Le programme écologiste est radical par nature ! Et Yannick Jadot l'a suffisamment rappelé dans les interviews qu'il a données. Vouloir changer de paradigme; modifier la façon dont nous pensons nos modes de consommation et de production, c'est une radicalité qui n'a encore jamais été mise en place dans nos démocraties. Donc je pense que Yannick Jadot est sur une base radicale mais au bon sens du terme pour _s'en prendre aux racines du mal, c'est à dire à nos modes de production, nos modes de consommation qui sont à revoir_".

Le programme écologiste est radical par nature - Isabelle Sévère, élue écologie du Mans, soutien de Yannick Jadot

L'écologie et la défense de l'environnement figurent dans les programmes de tous les partis. Isabelle Sévère sent que les Français sont prêts à changer de mode de vie. "Il y a une vraie appétence pour l'écologie au sens large. Aujourd'hui les gens sont très inquiets, et à juste titre, du réchauffement climatique, de la perte de la biodiversité. Vous avez vu cet été les méga catastrophes partout ? Que ce soit en Allemagne, en Grèce, aux Etats-Unis, dans le massif des Maures en France. Les gens comprennent ce qu'est le réchauffement climatique. C'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 20 ans, c'est aujourd'hui". Isabelle Sévère espère que son parti qui défend l'écologie depuis 40 ans sera enfin récompensé dans les urnes "Pour adapter notre pays à ces bouleversements, les écologistes sont les mieux placés".

Isabelle Sévère, élue écologiste de la ville du Mans © Radio France - yann lastennet

Il faut une ligne claire

Mais Yannick Jadot devra sans doute s'allier avec d'autres partis de gauche pour espérer arriver au deuxième tour. Il avait fait une première tentative avant la primaire en lançant un appel aux forces de gauche au printemps dernier. Jean Luc Mélenchon le candidat de la France Insoumise avait décliné l'invitation. "Il prendra ses responsabilités" répond Isabelle Sévère qui explique qu'il faudra une ligne claire. "Yannick Jadot a tout pour pouvoir réunir derrière sa personne maintenant je ne suis pas visionnaire. J'espère que par soucis de responsabilité, toutes les forces politiques de gauche entendront ce message". Reste à savoir qui sera le mieux placé dans les sondages au moment où sera possible l'alliance. Yannick jadot et Anne Hidalgo, la candidate du parti socialiste, sont pour l'instant au coude à coude avec 6 % d'intention de vote.

Ecoutez l'intégralité de l'interview d'Isabelle Sévère, ici