Présidentielle 2022 : l'eurodéputé Gilbert Collard va quitter le RN pour rallier Eric Zemmour

L'eurodéputé RN Gilbert Collard va quitter le parti de Marine Le Pen pour soutenir l'autre candidat d'extrême droite Eric Zemmour dans son parti "Reconquête !", a appris franceinfo ce vendredi auprès de l'entourage du candidat de Reconquête, confirmant une information de BFM TV. Gilbert Collard qui sera présent au meeting qu'Eric Zemmour doit tenir à Cannes (Alpes-Maritimes) ce samedi, devant 4000 personnes, va l'annoncer officiellement à cette occasion. Contacté, l'ancien avocat n'a pas souhaité faire de commentaire.

Gilbert Collard est engagé auprès de Marine Le Pen depuis 2011 devenu député du Gard sous l'étiquette du Rassemblement national puis eurodéputé après avoir successivement été à l’extrême gauche, au PS, puis au centre droit. Au sein de l’équipe de campagne de Marine Le Pen, on assure que Gilbert Collard n’a prévenu personne. Le RN tente de minimiser le départ d’un eurodéputé qui selon un proche de la candidate à franceinfo "ne faisait rien, zéro et qui se contentait d’avoir un poste".

C'est le troisième RN ou proche du RN à rejoindre Eric Zemmour en trois jours. Avant Gilbert Collard, le candidat d'extrême droite avait été rejoint par Jérôme Rivière, le patron des députés européens du RN et Damien Rieu, le cofondateur de Génération identitaire et ancien collaborateur parlementaire de Gilbert Collard. Au début du mois de janvier, Christophe Lefèvre, conseiller municipal RN du Gard et proche de Gilbert Collard, avait annoncé son soutien à l'ancien éditorialiste.