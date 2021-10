Présidentielle 2022 : quand la France découvre Carole Delga

Sa personnalité détonne, son réseau impressionne, son ascension fascine. La France apprend à connaître Carole Delga. Son arrivée sur le devant de la scène politique nationale est pourtant très loin d'être surprenante. Depuis des années, Carole Delga ratisse large pour gouverner, plie les discordants, esquive les faux pas. Si Anne Hidalgo veut encore compter dans les prochains mois, elle devra s'appuyer sur son amie, la présidente de la Région Occitanie, et elle le sait. La campagne de la gauche ne se fait déjà pas sans la Commingeoise, elle en possède probablement les clefs.

La fusée Delga a décollé avant l'été

Le JDD vient de lui consacrer une double-page. Der Spiegel, le très sérieux hebdomadaire allemand, veut la rencontrer. Depuis quatre mois, les articles en forme de portrait, plutôt favorables, sur l'ancienne maire de Martres-Tolosane (Haute-Garonne) se multiplient dans des parutions nationales qui n'avaient jamais vraiment écrit de longs papiers sur Carole Delga.

Sa légitimité et sa lumière nationale, l'héritière de Martin Malvy les a gagnées au soir du 21 juin dernier, quand le rouleau-compresseur écrase celui que les sondages présentaient pourtant comme un rival sérieux, capable même de devancer la patronne de Midi-Pyrénées et du Languedoc-Roussillon au premier tour des régionales. La liste de la présidente sortante arrive en tête avec 39,6% des voix, contre 24% pour celle du RN Jean-Paul Garraud. Le second tour ne sera qu'une formalité et couronne la présidente de Région la mieux élue de France avec près de 58% des suffrages, volant la vedette à Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand.

Deuxième acte fort du décollage de la fusée Delga, son accession à la présidence des Régions de France cet été. La Pyrénéenne est élue à l'unanimité des 18 régions alors que Renaud Muselier espérait poursuivre. Changement de dimension, elle était incontournable, elle devient indispensable pour son camp. La France apprend à la connaître, petit à petit.

Anne Hidalgo tient là sa jumelle provinciale, son argument terrain, sa force de vente "gauche du réel", "gauche du faire", ces éléments de langage de plus en plus présents dans la bouche des Delguistes. Et Carole Delga décoche ses slogans sans se faire prier. Elle n'en a jamais fait mystère : elle n'aime pas Emmanuel Macron, qui fut son ministre de tutelle quand elle était au gouvernement. Une vision de la France trop élitiste, trop centralisée, trop parisienne, selon elle.

Son modèle "Occitanie en commun" appliqué à la France

Elle n'est pas directrice de campagne, elle n'est pas porte-parole. Mais à Villeurbanne, au congrès du PS en septembre, elle est assise tout près de son amie parisienne. Une semaine avant, à Rouen, quand Anne Hidalgo présente officiellement sa candidature, elle n'est pas sur les photos officielles car elle arrive en retard mais la Haut-garonnaise est bien là, et c'est une autre Midi-pyrénéenne, Valérie Rabault, qui figure sur la photo de classe. Et à Lille samedi dernier lors de la convention d'investiture, c'est le dossier hydrogène, son "bébé", qui l'a retenue en Barousse, sinon elle aurait été dans le Nord. Finalement, les images où l'on voit la patronne de l'Occitanie et la maire de Paris ensemble ne sont pas très nombreuses, Carole Delga ne cherche pas à poser, elle veut peser.

Pour cela, elle s'appuie sur son équipe de France des maires socialistes, la bande de quadras qu'elle mène avec Johanna Rolland, la maire de Nantes, le Rouennais Nicolas Meyer-Rossignol ou encore Mathieu Klein, le maire de Nancy. Symboles, avec aussi la Rennaise Nathalie Appéré ou le Montpelliérain Mickaël Delafosse, de cette nouvelle génération qui a pris les rênes au PS. Ils ont tous ou presque récupéré une thématique programmatique. Avec le maire de Rouen, l'ancienne secrétaire d'État au commerce et à l'artisanat, va plancher sur la reconversion verte de nos industries.

Elle a surtout hérité de l'une des tâches les plus lourdes et stratégiques pendant cette campagne : "l'animation territoriale". Traduisez : ouvrir, dépasser les clivages, réunir, attirer dans son sillage des personnalités d'autres bords et surtout la société civile, partout en France. Dupliquer ce qu'elle a réussi à faire en Occitanie pendant les régionales, via le rassemblement "Occitanie en commun" en attirant le rugbyman reconverti dans l'agriculture bio Yannick Jauzion, le patron du Samu 31 Vincent Bounes ou encore José Bové, ancien Vert.

Et elle a déjà commencé son travail de labourage de terrain et de rassemblement. Mi-octobre, à la Fête de l'Humanité de Ramonville près de Toulouse, elle a longuement discuté avec le candidat communiste Fabien Roussel.

Et si la relation avec les écologistes en Occitanie est orageuse (elle en a siphonné une partie des effectifs), Carole Delga n'a pas oublié que Yannick Jadot n'est pas venu soutenir Antoine Maurice en Occitanie lors des régionales. Pas oublié non plus que le grand écologiste s'était en revanche affiché à Montpellier aux côtés du futur maire PS, Mickaël Delafosse, lors des municipales en 2020. Elle l'aime bien, Jadot. Cela pourrait compter, bientôt.