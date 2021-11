Présidentielle 2022 : la candidate du parti animaliste Hélène Thouy souhaite être intégrée aux sondages

Hélène Thouy, candidate du Parti animaliste à l'élection présidentielle était l'invitée de Ma France, l'émission de France Bleu présentée par Wendy Bouchard ce vendredi. Candidate déclarée depuis le 1er juillet dernier, l'avocate et cofondatrice du parti s'est dite "très optimiste" sur le recueil des 550 parrainages indispensables pour se présenter, affirmant en recevoir "tous les jours, depuis plusieurs semaines". Lors des élections européennes de 2019, le parti, né en 2016, avait créé la surprise en obtenant 2,2 % des voix, doublant son score des législatives de 2017 et se classant juste derrière le Parti communiste(2,5 %).

Invisible dans les sondages

Pourtant le Parti animaliste n'apparait pas dans les sondages, à l'image d'autres candidatures. "Plusieurs candidats actuels qui ont déjà passé le cap des 200 parrainages ne sont pas testés, par exemple Georges Kuzmanovic, qui est un ancien de la France insoumise", alors que "certains 'petits candidats', comme Nathalie Arthaud", le sont, a relevé Lucas Jakubowicz, journaliste et auteur de "Un animal pour les gouverner tous" (éd. Arkhê).

"Pour nous c'est incompréhensible, surtout quand on voit que d'autres candidats qui font moins que nous aux Européennes sont testés", a réagi Hélène Thouy. "Nous avons prouvé lors de ces élections que nous avions un poids électoral et nous devrions apparaitre dans les sondages."

Imposer la cause animale dans le débat national

L'enjeu, pour le Parti animaliste, est désormais de se faire connaitre auprès d'un nouvel électorat et "de faire de la cause animale un enjeu majeur de l'élection présidentielle", comme l'indiquait déjà Hélène Thouy sur son compte Twitter début juillet. Plusieurs personnalités - Brigitte Bardot, Laurent Baffie ou encore Raphaël Mezrahi - ont déjà affiché leur soutien à sa candidature.

"Avant d'être candidate, j'ai été avocate et militante associative et nous avions approché les partis traditionnels et candidats pour les convaincre d'intégrer cette question animale à leurs programmes politiques", a expliqué Hélène Thouy. "Nous avions eu, au mieux, de l'indifférence voire du rejet et ils ne comprenaient absolument pas l'intérêt de cette question et les enjeux. Nous en avons conclu que la seule chose qu'ils pouvaient comprendre c'était les scores électoraux. C'est pourquoi nous avons investi le terrain politique, pour mettre un chiffre, un nombre de voix, un pourcentage électoral à côté de la cause animale. C'est aussi la raison pour laquelle notre parti est monothématique, pour que notre score soit interprétable sans ambiguïté comme un vote pour les animaux."

Pas d'alliances ou de reports de voix

Monothématique, le parti animaliste est aussi "transpartisan" a précisé Hélène Thouy. "On considère que la cause animale dépasse les clivages politiques et concerne toutes les sensibilités politiques. Nous rassemblons des personnes diverses et nous nous positionnons uniquement sur ce qui touche à la cause animale. C'est pourquoi il n'y aura pas d'alliances avec un autre candidat ou parti, ni d'appel au report de voix", a-t-elle affirmé, balayant l'hypothèse de discussions avec Europe Écologie Les Verts (EELV) qui propose d'interdire la chasse pendant les week-ends et les vacances.

"Si nous avons fait le choix de présenter une candidature, c'est que nous estimions qu'aucune autre ne portait les enjeux de la question animale à la hauteur de qu'elle devrait être", a-t-elle justifié.