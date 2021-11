Candidature d'Eric Zemmour à la Présidentielle : "C'est une question de jours", affirme le polémiste"

Le polémiste d'extrême droite Eric Zemmour n'est toujours pas officiellement candidat à l'élection présidentielle, mais "c'est une question de jours", a-t-il affirmé sur franceinfo ce lundi matin. "Ça va venir, ne soyez pas impatients", a-t-il ironisé.

Sur le coronavirus, "On en fait trop depuis le début" estime Zemmour

Interrogé sur la gestion de la crise sanitaire, le polémiste a estimé que les mesures prises pour enrayer l'épidémie de coronavirus allaient "trop loin", et ce depuis le début de la crise. "Il faut remettre cette épidémie à sa juste mesure. On a beaucoup joué avec la peur des gens. On en fait trop depuis le début. Tout le monde en fait trop", a-t-il déclaré. "Si j’étais président la dose de rappel c’est uniquement pour les gens de plus de 65 ans", a-t-il dit, ajoutant que, s'il était élu, il supprimerait le pass sanitaire.

Pour lui, le pass sanitaire, "ce n'est pas un sujet prioritaire, c'est une habileté tactique" qui permet de "changer de sujet", de ne plus parler de ce "sujet majeur" qui est selon lui l'immigration.