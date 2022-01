Présidentielle 2022 : la députée Aurore Bergé appelle à "un front commun contre les violences" envers les élus

Après des menaces à répétition, la députée La République en marche Aurore Bergé lance un cri d'alerte : "Je prends la parole pour qu'il y ait une prise de conscience collective de la société et des responsables politiques", a-t-elle déclaré au JDD ce dimanche. Si elle craint d'amplifier le phénomène en s'exprimant publiquement, Aurore Bergé appelle à "un front commun contre la violence dans le débat public".

Elle explique : "Ces pratiques, illégales, ne sont pas saines pour la démocratie et menacent les campagnes présidentielle et législatives." Et regrette : _"_On s'y est trop habitué, la bataille des idées est devenue un combat de rue. _On trouve normal que des élus soient intimidés. Mêmes nous, parlementaires, avons banalisé ce phénomène, commentant entre nous la dernière menace reçue… Il y a une forme de faiblesse dans la réponse de la société et de certains responsables politiques." _Selon elle "un sujet spécifique sur la crise sanitaire" qui est "très imbriquée avec le calendrier de la présidentielle" et "l’entrée en campagne d’Eric Zemmour", dont le premier meeting début décembre a été marqué par des violences, "a ajouté au climat de tension extrême".

"Beaucoup ne se sentent concernés que lorsque leur propre camp est visé."

La députée demande aux candidats à l'élection présidentielle de prendre leurs responsabilités : "Beaucoup ne se sentent concernés que lorsque leur propre camp est visé… Tous les candidats à la présidentielle doivent s'exprimer clairement sur le sujet, demander à leurs propres militants d'être extrêmement vigilants sur leurs actions et paroles sur les réseaux sociaux. Et certains cautionnent voire attisent la violence de leurs partisans." Elle estime : "Ne rien dire, c'est cautionner. Il y a un vrai problème chez certains, à l'extrême droite et à l'extrême gauche, qui légitiment la violence."

Aurore Bergé fait également état d'une impunité des auteurs de ces menaces. Elle annonce vouloir porter plainte contre un tweet dans lequel elle est comparée aux femmes tondues pour collaboration après la seconde guerre mondiale et constate : "Sur la centaine de faits que j'ai dénoncés, seul un auteur a été identifié. Les sanctions doivent être à la hauteur de la violence des menaces : un simple rappel à la loi ne suffit pas, c'est une invitation à continuer."

Sa prise de parole intervient alors que la députée de Seine-Maritime Agnès Le Bodo s'est indignée ce dimanche matin de menaces de décapitation reçues par mail : _"_Aucune menace ne dictera ma façon de voter. Il ne faut rien laisser passer, ne pas s’habituer. Face à cette montée de violence envers les élus , il est urgent que la classe politique dans son ensemble agisse. C’est bien notre démocratie qui est en danger", a-t-elle déclaré.

Le président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand (LRM), avait annoncé jeudi qu’il ferait un « point précis » en janvier avec le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, et celui de la justice, Eric Dupond-Moretti, sur ces menaces et agressions contre des élus.