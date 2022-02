Présidentielle 2022 : la Fédération du Gard du PRG appelle à faire pression pour une union de la gauche

Où va la gauche, pour la campagne à l'élection présidentielle ? Pour l'instant, elle est surtout morcelée, éclatée, voire divisée. Et la primaire n'a jusqu'ici rien changé. "Alors que des milliers de citoyens ont exprimé clairement leur souhait d’une candidature de rassemblement à l’élection présidentielle, nous assistons à la poursuite du bal des égos et des conduites de route irresponsables, écrivent ce vendredi les responsables du PRG dans le Gard. Faisant fi des enquêtes d’opinion, certains sont même prêts à faire sombrer dans la ruine leur mouvement politique." Monique Novaretti, présidente de la fédération PRG30, et son secrétaire fédéral Emmanuel Chansou, appellent à "faire pression" pour une union.

Le PRG, depuis la primaire, a rejoint dans le département le Comité Gardois de soutien à Christiane Taubira. "Nous y avons rencontré de nombreux militants du Parti socialiste, de Génération.S, des mouvements écologistes et d’anciens militants insoumis. C’est la traduction concrète de la prise de conscience, à la base de ces mouvements politiques, de l’impératif de rassemblement."