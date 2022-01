Présidentielle 2022 : La France insoumise en Côte-d'Or réclame un service public de la dépendance

Après la victoire de Christiane Taubira à la primaire populaire et alors que la campagne présidentielle bat son plein, Arnaud Guvenatam, membre de La France insoumise en Côte-d'Or répond à nos questions sur la dépendance et le pouvoir d'achat

France Bleu Bourgogne : la course aux parrainages a commencé la semaine dernière. Est-ce que les élus de Côte-d'Or se mobilisent pour Jean-Luc Mélenchon ?

Arnaud Guvenatam : c'est une campagne qui est extrêmement difficile pour la récolte des parrainages. La Côte-d'Or est un département extrêmement rural, donc vous avez beaucoup de maires qui sont sans étiquette. C'est l'occasion de rappeler aux maires qu'ils ont ce pouvoir de parrainer, qu'ils n'ont certes pas demandé. Je voudrais leur dire que parrainer, ce n'est pas soutenir, c'est permettre l'expression démocratique et le pluralisme dans cette élection. Donc, je réitère mon appel aux maires de Côte-d'Or, de Bourgogne Franche-Comté en général, à se saisir de leur droit de pouvoir avoir une élection qui soit pluraliste, avec toutes les sensibilités politiques qui puissent être représentées à l'élection. Mais on a des militants qui s'acharnent sur le terrain pour rencontrer les maires, pour discuter. On est assez confiant

Puisque c'est dans l'actualité en ce moment : la gestion des maisons de retraite. Votre proposition à La France insoumise, c'est d'interdire les ehpad privés

On a déjà un problème de places et de coût parce que l'on estime que d'ici 2030, il va falloir créer 120.000 places d'ehpad sur le territoire et donc ça va nécessiter de recruter plus de 200.000 personnes sur le territoire et donc aussi dans notre département. On a estimé que ça coûterait à peu près 20 milliards d'euros. Et donc, on se dit que faire de l'argent, comme le font les gros groupes privés comme Korian ou Orpéa, ce n'est plus possible de le faire sur le dos des seniors. L'idée c'est d'avoir un vrai service public de la dépendance, c'est à dire que l'on veut en faire une cause du quinquennat, notamment sur les questions de dépendance et de maintien à domicile, puisqu'il n'y a pas que les ehpad. Notre but c'est de faire reculer les multinationale.

Mais c'est possible d'interdire totalement les ehpad privés ?

Il n'y aura peut être pas d'interdiction définitive de tous les ehpad, mais en tout cas, l'idée est de développer un vrai service public. Et ça, on peut le faire. On a été en capacité de le faire sur tout un tas de secteurs de l'économie. Je pense à Ariane. On décide qu'on va faire de la conquête spatiale un vrai service public, comme pour le rail, comme pour tout un tas de choses sur lesquelles on a décidé de s'impliquer. Dire que c'est à l'Etat de participer et d'organiser la bientraitance de nos seniors, oui, c'est possible.

En matière de pouvoir d'achat, Jean-Luc Mélenchon propose de bloquer le prix de cinq fruits et légumes de saison. Ca ne risque pas de faire souffrir nos producteurs locaux ?

Je pense pas parce qu'effectivement, les marges qui seraient faites ne concerneraient pas les producteurs, qui ont déjà beaucoup de difficultés à vivre de leur propre travail. Donc, l'idée, c'est d'avoir un plan général sur l'alimentation et sur la production alimentaire. L'idée, c'est de passer au 100 % bio dans les cantines, de développer le maraîchage et de développer la relocalisation de notre agriculture.

Que vous financez comment ?

Actuellement, ils vivent de quoi les agriculteurs ? Des subventions européennes. Il y a tout un travail qui est à refaire sur la question de la PAC. Il y a tout un tas de questions sur le mode de financement. On peut soutenir des filières. Surtout quand on voit que le partage des richesses est aussi déséquilibré avec le quinquennat Macron où, pendant la crise, les grands capitalistes se sont fait 236 milliards d'euros, juste sur la crise Covid. S'il y a de l'argent à aller chercher, on sait où le trouver. Il n'y a pas de difficulté là dessus non plus.