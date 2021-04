Présidentielle 2022 : à gauche, une amorce de dialogue sur fonds de désaccords

La gauche parviendra-t-elle à se présenter unie à l'élection présidentielle de 2022 ? Pour la première fois depuis cinq ans, toutes les formations ou presque doivent se retrouver à Paris samedi, à l'initiative de l'écologiste Yannick Jadot qui a lancé fin mars un appel à "construire le grand projet d'espérance". L'eurodéputé EELV a fixé 10 thèmes de discussion et précisé que cette réunion n'avait pas forcément vocation à parler d'une candidature commune, même si celle-ci pouvait être un objectif à plus long terme.

Son appel a reçu un écho positif de la plupart des leaders de gauche. Tous s'accordent en effet sur la situation compliquée de leur famille politique, que les sondages donnent largement distancée, quelque soit le scénario, par Emmanuel Macron et Marine Le Pen au premier tour. "Si nous y allons divisés, nous n'avons aucune chance de gagner", a résumé Yannick Jadot.

Olivier Faure et Anne Hidalgo (Parti socialiste), Julien Bayou, Yannick Jadot, Éric Piolle et Sandrine Rousseau (Europe Écologie-Les Verts), Benoît Hamon (Génération.s), Éric Coquerel (La France insoumise), Ian Brossat (Parti communiste), Raphaël Glucksmann (Place publique) ou encore Guillaume Lacroix (Parti radical de gauche) sont attendus.

L'écueil du leadership

Sur le papier, ces différentes formations convergent sur un certain nombre de sujets économiques et sociaux, ainsi que sur l'impératif écologique. Reste à régler le problème de leadership.

Le fondateur de Générations et ancien candidat à la présidentielle Benoît Hamon a appelé, mercredi dans Le Monde, à donner une chance à l'événement : "Mettons-nous d'accord sur nos désaccords et agrégeons ce qui nous réunit. Abandonnons l'acrimonie et le ressentiment à nos adversaires communs". Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, juge aussi que cette réunion est "une très bonne initiative" estimant qu'"il est temps que la gauche se reprenne" au risque de "disparaître".

Mais le patron des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, déjà candidat pour 2022, a annoncé qu'il n'assisterait pas à la réunion, refusant d'être "instrumentalisé" par un "numéro de claquettes pour dire 'Plus unitaire que moi tu meurs'". En voyage en Amérique du Sud, le leader de LFI a toutefois indiqué qu'il se ferait représenter. Fabien Roussel, candidat pressenti des communistes à la présidentielle, sera aussi représenté par son porte-parole Ian Brossat : "Les communistes sont attachés au dialogue mais j'ai prévenu Yannick, nous ne participerons pas à une primaire" de la gauche et des écologistes a-t-il précisé à l'AFP.

Tensions au sein d'EELV

L'initiative de Yannick Jadot a aussi créé des tensions au sein de son propre parti. Le secrétaire national d'EELV Julien Bayou a rappelé que les écologistes désigneraient leur candidat lors de la primaire de septembre. "Yannick est dans une démarche personnelle de promotion de sa candidature", a pour sa part commenté David Cormand, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts de 2016 à 2019, qualifiant la réunion de samedi de "mise en scène".

"La gauche se meurt de ne pas discuter avec la société civile" or "ce côté collectif est totalement absent de l'initiative de Jadot", a en outre critiqué auprès de l'AFP l'entourage d'Eric Piolle, le maire écolo de Grenoble également sur les rangs de la primaire.