Présidentielle 2022 : la Gironde place Emmanuel Macron devant Jean-Luc Mélenchon comme en 2017

En Gironde, comme en 2017, c'est Emmanuel Macron qui arrive en tête (28,7%) devant Jean-Luc Mélenchon (21,8%) et Marine Le Pen (21,4%). Il y a 3000 voix d'écart entre la candidate du RN et celui de la France Insoumise. Il y a 5 ans, Emmanuel Macron avait réuni 26,1% des suffrages, Jean-Luc Mélenchon 21,85% et Marine Le Pen 18,26%.

Marine Le Pen, troisième, progresse

La chef de file du RN progresse encore et réalise ses plus gros scores dans le Blayais : 46,08% à Braud et St Louis ; 44,2% à Reignac ; 44% à St Savin ; 38,7% à Pugnac ou encore 41,8% à Etauliers. Elle est aussi très haute dans le Médoc : 37,1% à St Vivien-de-Médoc ; 36,1 à Lesparre ; 35,2% à Civrac-en-Médoc. Marine Le Pen arrive en tête aussi devant Jean-Luc Mélenchon à la Réole, ville de gauche, avec 26,6%. et Blasimon 36,3%. Elle progresse également à Bordeaux, à 8,52 % contre 7,39% en 2017.

Jean-Luc Mélenchon en tête à Talence

Jean-Luc Mélenchon s'impose dans ce premier tour (à 31,06%), à Talence, ville de centre-droit, un point devant Emmanuel Macron. L'insoumis arrive aussi en tête à Ste Foy la Grande qui avait pourtant placé François Fillon en tête il y a 5 ans. Le candidat de LFI s'illustre également à Bègles avec 34,7% des suffrages quand Yannick Jadot ne fait que 7,8% dans la ville écologiste. Le candidat EELV totalise 8,1% à Bordeaux, ville arrachée à la droite par les Verts il y a un peu plus d'un an.

Effondrement du PS à Mérignac et Libourne ; et de LR à Arcachon

A Mérignac et Libourne, deux communes détenues par le PS, Anne Hidalgo y fait 2,9% et 2,3%. C'est aussi Jean-Luc Mélenchon qui y remporte la mise. A la Réole, ville de gauche, c'est Marine Le Pen qui est placé en tête à 26,6%. Et à Arcachon, ville LR d'Yves Foulon, Emmanuel Macron est premier (39,6%) devant Marine Le Pen (15,5%) et Eric Zemmour (12,5%. Valérie Pécresse n'est que quatrième avec 11,5% des voix.

Philippe Poutou en recul en Gironde et à Bordeaux

Philippe Poutou réalise le score plus bas de ses 3 participations à la présidentielle : 0,98% en 2022, contre 1,15 en 2012 et 1,09 en 2017. Le candidat du NPA ne fait que 0,93% à Bordeaux dans la ville où il est conseiller municipal. C'était 1,22% il y a 5 ans. A noter qu'à Blanquefort où il a travaillé chez Ford, il réalise 1,54% des suffrages.

L'abstention atteint 21,49% en Gironde au premier tour de 2022 contre 25,1% au plan national.