Présidentielle 2022 : il ne faut pas forcer les Ukrainiens à venir en France selon Reconquête !

France Bleu Maine : Que pensez-vous de l'accueil des réfugiés ukrainiens en Sarthe et de l'élan de solidarité des Sarthois ?

Sébastien Buard : Comme tous les Français, je crois, je suis très sensible à ce qui se passe en Ukraine. C'est une véritable tragédie. Tout le monde appelle au retour à la paix. On partage la tristesse, l'effroi des Ukrainiens, du peuple ukrainien et surtout des femmes, des enfants qui sont déplacés. Que des Ukrainiens puissent venir en France, c'est évidemment pas une difficulté.

Ce n'était pas la position d'Eric Zemmour qui au départ ne souhaitait pas que la France accueille ces réfugiés avant de faire son mea culpa

Alors, c'est pas vraiment un mea culpa. Je crois avoir compris que sur les centaines de milliers d'Ukrainiens, très peu souhaitent venir jusqu'à nous. La plupart des familles souhaitent rester proches des zones de combat, c'est à dire plutôt en Pologne, en Roumanie, etc.

Deux millions d'Ukrainiens ont déjà quitté leur pays pour fuir la guerre !

Ce qu'explique Eric Zemmour, c'est que, justement, accueillir des Ukrainiens en France quand eux ne le souhaitent pas, c'est un peu particulier. On voit que 80% des Français souhaitent pouvoir accueillir des Ukrainiens sur le territoire. Ces familles ne viennent pas ici, comme d'autres demandeurs d'asile, pour demeurer en France. Elles ont hâte quand on les écoute de retourner en Ukraine dès que la situation sera stabilisée.

Eric Zemmour a tout de même changé de discours par rapport à la guerre en Ukraine. Certains de ses adversaires à la Présidentielle, lui reproche sa proximité avec Vladimir Poutine. Est-ce que ses prises de positions sur l'Ukraine ne lui ont pas couté des points dans la course à l'élection ?

Je ne suis pas certain. Évidemment, je regarde les sondages comme vous. Ensuite, il y a la dynamique; Quand je suis venu vous voir en janvier, il y avait 400 adhérents en Sarthe et depuis, on est passé à 600 adhérents.

En janvier, Eric Zemmour était à 15% d'intentions de vote, aujourd'hui il est crédité de 10 à 11 %

Mais les meetings sont pleins. Les audiences à la télévision sont toujours aussi importantes. La dynamique est toujours aussi forte. J'aimerais, si vous voulez bien, parler d'une autre urgence. C'est le prix à la pompe qui nous inquiète tous les jours. Est-ce que tous les gens qui nous écoutent sont très inquiets ? L'urgence, c'est de bloquer les prix à la pompe à 1.80 euro comme le propose Eric Zemmour avant qu'on tombe dans une situation catastrophique pour les ménages.

C'est l'un des thèmes de votre campagne sur le terrain ?

Absolument. Là, en ce moment, on a lancé des opérations de porte à porte en plus des marchés, en plus des opérations traditionnelles de tractage. Et quand on va à la rencontre des Sarthois et qu'on les interroge sur ce qui les inquiète, la question du pouvoir d'achat, évidemment, revient très souvent et celle de la hausse du prix des carburants. Et si on ne fait pas les choses tout de suite, on va le payer très cher.

Sébastien Buard, délégué départemental du parti d'Eric Zemmour Reconquête ! © Radio France - yann lastennet

Est-ce difficile de faire campagne en ce moment avec cette situation en Ukraine qui prend forcément le dessus sur les autres sujets ?

C'est une campagne un peu extraordinaire. Clairement, c'était difficile avant parce qu'il y avait la question du Covid qui a occulté déjà un peu le débats. Parce qu'une présidentielle, c'est quand même des enjeux très importants, pas seulement sur les cinq ans qui viennent, mais sur l'avenir.

La crise sanitaire et la guerre aux portes de l'Europe, c'est important aussi !

Évidemment, il ne faut pas que ça occulte complètement les sujets qui préoccupent aussi les Français aujourd'hui et qui vont les préoccuper dans dix ans. On espère que dans dix ans, ll restera peu de choses du conflit ukrainien. Par contre les décisions qui sont prises aujourd'hui, elles comptent pour l'avenir de la France.

Justement parmi les sujets importants, il y a celui du climat. Plusieurs marches pour le climat sont organisées ce week end un peu partout en France. Que propose Reconquête ! pour faire face au réchauffement climatique?

La première chose, c'est de rappeler que la France n'est pas du tout dans les dernières positions des énergies carbonées, c'est à dire qu'on n'est pas le pays le plus pollueur dans le monde. Il y a les grosses puissances comme la Chine et les Etats-Unis, qui représentent 50 % des émissions de carbone. Il y a vraiment un gros travail ici à faire. Ensuite, on répète aussi à loisir que finalement, l'énergie nucléaire, c'est l'avenir non seulement pour une indépendance énergétique mais aussi parce que c'est l'énergie la moins carbonée. Et on est aussi tout à fait contre la destruction des paysages français par les éoliennes, ce genre de produits qui finalement ne produisent que très peu d'énergie et nous oblige en quelque sorte à importer du gaz. Et on voit bien que la dépendance au gaz, il va falloir petit à petit s'en affranchir.