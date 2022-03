Présidentielle : la présidente des Bouches-du-Rhône, Martine Vassal (LR), soutient Emmanuel Macron

Martine Vassal, présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence et secrétaire départementale des Républicains, annonce ce vendredi matin en plein conseil municipal de Marseille qu'elle soutient Emmanuel Macron pour la présidentielle.

Elle ne souhaitait pas jusque là se prononcer sur l'élection présidentielle et la candidate de sa famille politique, Valérie Pécresse. Finalement Martine Vassal change de cap et annonce ce vendredi matin qu'elle soutient Emmanuel Macron. La présidente du Département des Bouches-du-Rhône, présidente de la Métropole et secrétaire départementale des Républicains a fait cette déclaration en plein conseil municipal de Marseille après une déclaration sur la guerre en Ukraine.

"Je vous le dis en conscience et avec franchise : on ne change pas de capitaine dans la tempête. J'ai donc décidé de soutenir M. Emmanuel Macron à la présidence de la République. Il est désormais le seul à pouvoir donner un espoir aux Français." - Martine Vassal

Martine Vassal qui n'a pas hésité à faire un parallèle avec la seconde guerre mondiale : "On ne change pas Winston Churchill pendant la seconde guerre mondiale, on prend ses responsabilités, on résiste, alors oui j'ai décidé de soutenir monsieur Emmanuel Macron à la présidente de la République". Une déclaration accueillie par des brouhaha dans la salle du conseil municipal.

Un choix qui fera sans doute réagir sa famille politique (LR) dont elle s'est toujours dite fidèle. Mais à Marseille, à droite elle n'est pas la seule désormais à soutenir le président sortant. Il y a quelques jours déjà le maire des 9e et 10e arrondissements, Lionel Royer-Perraut, avait annoncé quitter Les Républicains pour soutenir Emmanuel Macron. Martine Vassal rejoint également ainsi le président de la Région PACA Renaud Muselier qui a lui aussi annoncé soutenir Emmanuel Macron, après avoir quitté LR au mois de novembre dernier.

Les soutiens de la droite s'accumulent pour le président sortant : il y a quelques jours, une centaine d'élus du sud ont signé une tribune dans laquelle ils appellent à voter pour Emmanuel Macron.

Martine Vassal est donc sortie de son silence le jour de la déclaration de candidature officielle d'Emmanuel Macron qui dans une lettre publiée par la presse quotidienne régionale annonce qu'il brigue un nouveau mandat à la tête de la France.

