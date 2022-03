Présidentielle 2022 : la Ville de Laval cherche des assesseurs bénévoles

Pour tenir ses bureaux de vote, la Ville de Laval a besoin d'assesseurs bénévoles les deux jours du scrutin les 10 et 24 avril. Pour le devenir, il suffit de contacter la mairie, "soit par téléphone, soit par mail", précise Stéphanie Bousiane, responsable du service réglementation et élection de la Ville de Laval. "Il faut être électeur à Laval et joindre dans sa demande une photocopie de sa carte d'identité et de sa carte d'électeur."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Stéphanie Bousiane, qui supervise cette recherche prévient : c'est un engagement à plein temps. "Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 19h et donc cet assesseur doit être présent à l'ouverture du bureau de vote ainsi qu'à la fermeture et une bonne partie de la journée afin de participer aux opérations électorales."

Pour l'instant, elle n'a recensé que cinq assesseurs bénévoles pour le premier tour, le dimanche 10 avril et six pour le second, le 24 avril. "On a 33 bureaux de vote sur la ville de Laval, donc effectivement, si on pouvait avoir un assesseur bénévole par bureau de vote, ce serait très bien. Mais il va y avoir également des assesseurs désignés par les candidats qui seront positionnés dans les bureaux de vote qu'ils souhaitent. Et nous avons également deux agents municipaux qui sont mobilisés pour aider", rassure Stéphanie Bousiane. S'ajoutent aussi les conseillers municipaux, qui tiendront le rôle de président de bureaux de vote.