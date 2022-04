Présidentielle 2022 : la ville du Mans recherche encore une trentaine d'assesseurs

Le service élection de la mairie du Mans est mobilisé depuis le début de l'année pour organiser ces élections présidentielles, dont le premier tour est prévu ce dimanche. De la mise en place des panneaux électoraux à la tenue des bureaux de vote, petit tour d'horizon avec Lydia Hamonou-Boiroux, adjointe au maire du Mans en charge des élections

France Bleu Maine : Combien de Mancelles et de Manceaux sont inscrits sur les listes électorales cette année ?

Lydia Hamonou-Boiroux : On a frôlé les 90.000, mais nous sommes 89.996. C'est 527 électeurs de plus qu'en 2017

Qu'est-ce qui explique cette hausse du nombre d'électeurs ?

Tout simplement la nouvelle organisation d'inscription sur les listes électorales. C'est désormais l'Insee qui en a la charge, les jeunes sont d'emblée inscrits dès qu'ils atteignent leur majorité. Ce qui n'était pas le cas précédemment. Et je pense qu'on avait certains jeunes qui oubliaient ce geste civique. Je pense qu'aujourd'hui nous avons une photographie beaucoup plus réelle qu'il y a quelques années du fait de ce changement.

Plus d'électeurs, ca veut dire plus de travail en amont. Depuis quand vos services travaillent sur l'organisation de cette élection ?

On va dire depuis le début de l'année. Même si l'Insee s'occupe des inscriptions automatiques sur les listes électorales, on reçoit encore des électeurs qui viennent s'inscrire en mairie. On commence aussi très rapidement à constituer nos bureaux de vote puisque nous en avons quand même 97. Et puis aussi, la mise en place des panneaux électoraux. Avec 12 candidats, cela fait plus de 1.000 panneaux au total à mettre sur l'ensemble du territoire manceau. Donc, effectivement, on ne s'y prend pas la semaine qui précède. A propos des panneaux, je rappelle qu'il est formellement interdit de gribouiller ou d'arracher les affiches. C'est même passible d'une amende voire d'une peine d'emprisonnement.

Lydia Hamonou-Boiroux, adjointe au maire du Mans, en charge des élections © Radio France - yann lastennet

Combien de personnes avez-vous besoin dimanche pour que tout fonctionne bien ?

97 bureaux, c'est 97 présidents, 97 secrétaires. Idéalement pour qu'un bureau soit tenu confortablement, aussi bien pour les électeurs que pour les assesseurs. Il nous faut trois assesseurs par bureau donc 291 personnes en plus. Donc, ça nous fait un total de total de presque 400 personnes à mobiliser.

Est-ce que vous les avez trouvé ces 400 personnes ?

Nous les avons presque trouvés car il nous faut aussi quelques personnes qui puissent remplacer au pied levé des personnes engagées, mais qui, pour des raisons personnelles ou médicales, nous disent je ne vais pas pouvoir venir. Donc, il nous manque une trentaine de personnes aujourd'hui. La seule condition, c'est d'être électeur sur sa commune. Tous les électeurs manceaux peuvent tenir un bureau de vote. Il est possible de s'engager pour une demi-journée car cette année les bureaux de vote sont ouverts de 8 heures à 19 heures (au lieu de 18h). Il faut ajouter au moins une heure de plus le matin avant l'ouverture et une demi-heure après la fermeture pour préparer ou ranger; installer le bureau de vote, installer l'urne électronique. Et puis, même s'il n' y a pas de dépouillement (du fait du vote électronique), il faut quand même tirer la bande de résultats. Il faut plier l'urne, il faut ranger son bureau de vote et donc ça fait une amplitude de plus de 12 heures. Pour ce scrutin, on entend très bien que ça puisse être compliqué pour certains.

Est-ce qu'il y a une formation à suivre ?

Oui ! A partir du moment où on est inscrit pour tenir un bureau de vote, il y a une formation qui dure à peu près une heure, une heure et demie. On vous explique comment on manipule l'urne lorsqu'on est membre d'un bureau. Toutes les obligations, toutes les interdictions aussi parce qu'il y en a quand on est dans un bureau de vote.

Si vous souhaitez devenir assesseur, vous pouvez encore vous inscrire en téléphonant au 02 43 47 38 13.