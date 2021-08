Présidentielle 2022 : Laurent Wauquiez a décidé de ne pas être candidat

Le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez a décidé de ne pas se présenter à l'élection présidentielle. Alors qu'il laissait planer le suspense, il explique jeudi sur les réseaux sociaux, que "le moment n'est pas venu" pour lui. À droite, Xavier Bertrand avait déjà fait part de sa candidature à la présidentielle, hors primaire. Fin juillet, Valérie Pécresse avait pris part à la primaire en annonçant sa candidature. Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, a également fait acte de candidature à la primaire ce jeudi. Dans le même temps, Michel Barnier serait lui aussi sur les rangs.

"Aucun candidat ne s’impose à droite"

Sur les réseaux sociaux, Laurent Wauquiez explique avoir tiré des leçons, avoir "appris des erreurs comme des succès. Être candidat à l’élection présidentielle, c’est assumer une grande responsabilité devant les Français." Il insiste sur le fait "qu’aujourd'hui aucun candidat ne s’impose à droite : personne n’est aujourd’hui dans la situation de De Gaulle, de Georges Pompidou ou de Nicolas Sarkozy".

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes reconnaît de pas être en situation, "à la fois, de rassembler son camp et de réunir les Français" et ajoute ne pas vouloir "ajouter de la division à la division. Les candidatures à la présidentielle à droite sont en train de se multiplier de façon inquiétante, et certains candidats expliquent même qu’ils se présenteront quoi qu’il arrive, sans accepter de règle commune." L'allusion est clairement faite à son homologue, le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand.

Prendre part au débat

S'il remercie ses soutiens qui l'ont encouragé, ses amis et sa famille, Laurent Wauquiez écrit bien que "le moment n'est pas venu" pour lui. Il compte cependant toujours prendre part au débat dans sa famille politique. Il s'en explique : "Vous l’avez compris, ne pas être aujourd'hui candidat ne signifie pas que je me tiendrai éloigné de ces débats pour notre pays. Je suis resté constant dans mes convictions et toujours fidèle à la famille politique qui est la mienne, avec un cap qui est resté le même. La liberté que je prends aujourd’hui, je la mettrai au service de ce que je crois utile pour mon pays : d’abord, œuvrer pour l’unité d’une candidature à droite ; ensuite, veiller à ce que la droite assume clairement et fortement ses convictions."

Une marche sur le Mont Mézenc le 29 août

Par ailleurs, Laurent Wauquiez a prévu de réunir ses proches et la presse, comme chaque année, sur le Mont Mézenc (Haute-Loire), dimanche 29 août dès 15 heures, pour sa traditionnelle ascension et marquer sa rentrée politique. Celle-ci se fera sans doute avec une pression moindre mais toujours entourée micros et caméras.

L'intégralité du communiqué de Laurent Wauquiez