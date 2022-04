Présidentielle : le camp Mélenchon déçu dans les Alpes-Maritimes

Sur la Côte d'Azur, La France Insoumise a perdu son engouement. : "La défaite a un goût amer. On a perdu mais on est fort et fier." Le parti de Jean-Luc Mélenchon peut se rassurer avec son score de 21,5% à Nice, en hausse de quatre points par rapport au premier tour de 2017, et une pointe dans le petit village de Saorge à 46% ! En moyenne sur le département, le score de LFI est de 16,57%.

"C'est difficile d'être un militant de gauche dans ce département très à droite, poursuit Olivier Salerno sur France Bleu Azur. On a fait tout ce qu'on pouvait, des couteaux suisses : tracts , coller les affiches, faire des réunions, les marchés..."

Au second tour, pas une voix pour Le Pen

Pour le deuxième tour : Olivier Salerno ne s'aventure pas plus que les autres militants. "Pas une voix pour le Pen. Après, chacun le traduit comme il veut, ce peut être de l'abstention, un vote blanc, un vote Macron... c'est comme on veut."