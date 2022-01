Présidentielle 2022 : le comité de soutien à Valérie Pécresse s'organise dans la Marne

En vue de l'élection présidentielle d'avril 2022, la candidate LR Valérie Pécresse a désormais un comité de soutien dans la Marne. Composé d'élus Les Républicains associés à des centristes, il a été dévoilé ce lundi et compte des représentants dans chaque secteur du département.

C'est lors d'une conférence de presse en visioconférence, pour respecter les gestes barrières, que le comité de soutien marnais, à la candidate Les Républicains Valérie Pécresse, a été dévoilé. Pour le présenter, deux députés de deux familles politiques différentes : Valérie Beauvais (députée LR) et Charles de Courson (député UDI). "Nous avons voulu l'union et nous l'avons", précise Valérie Beauvais, "Nous avons évidemment des pensées différentes, mais nous avons beaucoup de sujets et notamment cette Présidentielle qui nous rassemble".

Chaque secteur du département de la Marne a ses Présidents et animateurs du comité de soutien :

Reims : Valérie Beauvais, Stéphane Lang, Mario Rossi (UDI) et Cédric Chevalier (centriste)

Epernay : Christian Bruyen (Divers droite) et Françoise Férat (sénatrice UDI) avec Jonathan Rodriguez (centriste)

Sézanne : René-Paul Savary (LR), Annie Coulon (divers centre) et Vincent Léglantier (centriste)

Châlons-en-Champagne - Ste Menehould : Jean-Louis Devaux - Frédérique Schulthess

Vitry-le-François : Charles De Courson (UDI) et Thibault Duchêne (LR) avec Sébastien Mirgodin (centriste).

Valérie Pécresse est la candidate du courage, dit le député de la Marne Charles de Courson

Le programme définitif de Valérie Pécresse pour cette élection présidentielle n'a pas encore été officiellement dévoilé, mais Charles de Courson affirme que les centristes s'y retrouvent : "Il y a l'axe autorité, elle veut rétablir la paix civile. Il y a aussi un axe auquel nous, les centristes, nous sommes très attachés, c'est qu'elle est fortement décentralisatrice. Et puis le redressement des finances publiques, thème cher aux centristes, vous remarquerez que c'est la seule à se demander comment on peut revenir à des finances durables".

Et Valérie Beauvais en appelle à tous, membre de la société civile : "Nous avons besoin de gens qui représentent le monde de la restauration, du sport, de l'éducation, de l'associatif. Valérie Beauvais est innovante. Je crois qu'Emmanuel Macron craint de se retrouver face à elle au second tour et ce n'est pas un hasard, alors nous allons tout faire pour qu'elle se qualifie".

L'élection présidentielle aura lieu les dimanche 10 et 24 avril 2022.