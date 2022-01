Présidentielle 2022 : Le comité de soutien à Yannick Jadot lancé dans la Marne

Le comité de soutien à Yannick Jadot dans la Marne a été officiellement lancé mercredi 12 janvier à Reims, en présence notamment de Marine Tondelier, porte-parole du candidat à l'élection présidentielle et Sophie Taillé Polian, sénatrice Génération.s et responsable du projet politique des écologistes pour cette élection présidentielle.

Au niveau local, le comité est porté par Damien Landini, candidat (Générations.s) aux dernières élections européennes et Evelyne Bourgoin (EELV) : "Au niveau de l'écologie, je me suis rendu compte qu'on ne prend pas les mesures à la hauteur des enjeux et je me suis dit qu'il fallait se bouger et se réveiller."

Plusieurs candidats de gauche portent des propositions environnementales pour cette élection en 2022. Mais le choix d'Evelyne Bourgoin s'est vite porté sur Yannick Jadot : "C'est l'écologie avant tout. Et puis les autres ont eu l'opportunité de faire des choses pour l'écologie et d'être au pouvoir."

Tracts, affiches et réunions publiques

Certains militants écologistes rêvent aujourd'hui d'un rassemblement de la Gauche derrière l'unique candidat Jadot pour cette Présidentielle. Mais les candidats ne s'entendent pas et laissent Sophie Taillé Polian dans l'incompréhension : "Je ne comprends pas pourquoi, alors que l'écologie peut être cette force motrice et novatrice, certains persistent avec des idées d'hier. Quand j'entends Anne Hidalgo parler de social-démocratie, c'est vraiment un mot des années 1950. Donc j'avoue, je ne comprends pas. Mais ce n'est pas grave, on est ouvert à toutes discussions pour surmonter ce problème. Nos solutions existent et je crois qu'elles finiront par percer dans le débat public."

À trois mois du premier tour de l'élection présidentielle, les militants écologistes marnais se lancent donc enfin dans la campagne. Tractage, affichage, réunions publiques... Objectif clair : rallier un maximum d'électeurs à la cause Verte.