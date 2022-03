Présidentielle 2022 : le contexte international rend l'élection "secondaire" pour certains électeurs niçois

La liste officielle des candidats à l'élection présidentielle 2022 sera dévoilée ce lundi. Ils seront 11 ou 12 sur la ligne de départ, le doute subsistant sur les 500 parrainages du candidat NPA Philippe Poutou. "Il y a tellement de personnes qui se présentent, on est un peu perdu, admet Nathan, trentenaire niçois. On ne sait plus à qui se fier, surtout. Et avec toutes les actualités autour, le coronavirus dont on a eu du mal à sortir, maintenant la guerre en Ukraine, c'est un peu compliqué de penser à l'élection présidentielle."

Avec les récents événements en Ukraine, on réfléchit autrement

A un peu plus d'un mois du premier tour, qui aura lieu le 10 avril, la campagne présidentielle est-elle inaudible? La guerre en Ukraine change en tout cas l'approche de Jean-Jacques. "Avec les récents événements en Ukraine, on réfléchit autrement, pas uniquement par le petit bout de la lorgnette française. L'élection devient un peu secondaire. On se dit que Macron a les choses en main" admet le cinquantenaire. Même réflexion pour Frédéric, qui va voter "par dépit" pour le président sortant. "Aucun [des candidats] n'a la stature... à part quelqu'un qui est là depuis cinq ans et qui connaît les dossiers."

Est-ce même la peine d'aller voter ? Pour Jacques, c'est clair, l'élection, il n'en a "rien à foutre ! Parce que c'est un monde fantomatique, les appareils politiques." Plusieurs électeurs rencontrés à Nice nous disent qu'ils iront voter, mais plus "par devoir" que par intérêt. "Je ne sais même pas si je voterais blanc ou pour quelqu'un, mais j'irais voter. C'est un privilège que l'on a" conclut Antoine.