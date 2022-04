Présidentielle 2022 : "Le débat peut vous faire perdre", Franck Louvrier (LR)

A quelques heures du débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, Franck Louvrier livre son avis sur cet exercice. Maire Les Républicains de La Baule et ancien conseiller en communication de Nicolas Sarkozy, Franck Louvrier estime qu'un tel débat"peut vous faire perdre mais ne vous fait pas gagner parce qu'il ne déplace pas beaucoup de voix. Juste une exception cette fois ci" précise Franck Louvrier, "étant donné qu'il y a beaucoup abstentionnistes et de votes blancs, il est possible que ceux qui hésitent se disent encore : je vais trancher ce soir après cette confrontation".

"Crédibilité" pour Marine Le Pen, "Sincérité" pour Emmanuel Macron

A la question : Quels conseils donneriez-vous aux deux candidats, Franck Louvrier répond : "Je pense que Marine Le Pen doit travailler sur sa crédibilité et être assez solennelle et Emmanuel macron doit travailler, bien sûr, sur sa _sincérité_. Il ne doit pas tomber dans l'excès et l'arrogance".