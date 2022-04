Présidentielle 2022 : le député écologiste, Matthieu Orphelin, appelle à voter Emmanuel Macron

Après l'annonce des résultats du premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche soir, le député écologiste Matthieu Orphelin, appelle à voter Emmanuel Macron au second tour pour "faire barrage à l’extrême droite".

Après l'annonce des résultats du premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche soir, les réactions pleuvent. Le député écologiste, Matthieu Orphelin, appelle à voter Emmanuel Macron pour le second tour afin de "faire barrage à l’extrême droite". Une réaction rapide après la révélation des deux candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle. Un duel entre le président sortant, Emmanuel Macron, et la candidat du Rassemblement National, Matthieu Orphelin.

Un appel au vote mais avec la volonté d'interpeller le président sortant sur certains thèmes de la campagne. "Jamais la France n'a été aussi divisée, il faut qu'Emmanuel Macron l'entende, en tienne compte et en tire les enseignements qui s'imposent, déclare le député écologiste, Matthieu Orphelin. Notamment en accordant une place bien plus forte à l'écologie, au climat et à la solidarité dans ses propositions"