Présidentielle 2022 : le maire de Bordeaux regrette l'absence de l'écologie dans la campagne

France Bleu Gironde : Yannick Jadot à moins de 5%, c'est une déception ?

Pierre Hurmic : Oui, bien sûr, c'est une déception. On ne peut pas dire que ce soit un bon score. C'est une déception, mais qui n'est pas totalement inattendue quand vous voyez la place qui a été accordée aux thématiques écologistes, climatiques, sociales et démocratiques. On s'est polarisé et beaucoup plus intéressé à d'autres enjeux et je trouve cela tout à fait tout à fait regrettable parce que j'ai la conviction qu'ils correspondent toujours aux préoccupations de nos concitoyens.

C'est la guerre en Ukraine qui a sonné le glas de Yannick Jadot ?

Bien sûr et aussi un début de campagne totalement ahurissant et hors sol sur le grand remplacement qui a été largement relayé dans les médias. Cette campagne a mis du temps à démarrer. Que le thème numéro un, ce soit le pouvoir d'achat c'est tout à fait tout à fait normal mais arrive très vite après les préoccupations écologiques et climatiques. Maintenant, il faut être beau joueur. On n'a pas réalisé un bon score. Le combat continue. Vous savez, la vie politique, il y a des hauts et des bas. Il y a des élections qui nous sont plus favorables que d'autres. Il va y avoir des élections législatives qui vont se disputer rapidement. Je ne désespère pas de voir l'écologie retrouver la place qu'elle mérite.

Avant les législatives, il y a un 2ème tour présidentiel. Quel sera le choix du maire de Bordeaux dans 15 jours ?

Je n'hésite pas entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Il y a un candidat républicain et une candidate d'extrême droite qui n'est pas républicaine. Donc je voterai Emmanuel Macron. Mais en même temps, je veux lui dire qu'il doit rassembler pour ce deuxième tour. Il y a beaucoup d'électeurs de gauche et écologistes qui vont être hésitants face à l'élection. Il faut qu'il s'adresse à eux. Jusqu'à présent, il a plutôt traité avec beaucoup d'arrogance les thématiques écologiste et sociale. Je pense qu'il est temps pour lui qu'il s'y intéresse et qu'il trouve les moyens de séduire beaucoup d'électeurs indécis dont il aura besoin pour affronter sérieusement Marine Le Pen.