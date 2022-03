Présidentielle 2022 : Le maire de Chenu, soutien d'Emmanuel Macron, milite pour les circuits courts

Il ne s'est pas réveillé avec l'envie d'être député ! Et pourtant, Eric Martineau présentera sa candidature sur la 3e circonscription de la Sarthe aux élections législatives en juin prochain. Il veut prendre la suite de la députée sortante Pascale Fontenel-Personne qui a décidé ne pas briguer de nouveau mandat. Comme elle, il appartient au MoDem mais il fera campagne sous l'étiquette de la majorité présidentielle. Soutien d'Emmanuel Macron, le maire de Chenu (400 habitants) est aussi producteur de pommes. Touché par la crise en Ukraine et la flambée des prix de l'énergie, il souhaite développer les circuits courts

France Bleu Maine : La hausse des prix de l'énergie impacte-t-elle votre activité ?

Eric Martineau : Oui forcément parce que le carburant augmente aussi pour les tracteurs. La semaine dernière, on était à plus de 2 euros le litre de gazole non-routier. Quand je me suis installé, on était à 15 centimes le litre. Le cours des pommes n'a pas forcément évolué en conséquence. Et il n'y a pas que le GNR. Il y a aussi l'électricité qui, elle, se met à flamber. Sans oublier les engrais.

La guerre en Ukraine bouleverse aussi les marchés. Ressentez-vous ses effets ?

Oui, c'est déjà arrivé par le passé avec l'embargo imposé par la Russie sur les pommes en 2014. Du jour au lendemain, on ne pouvait plus vendre nos pommes vers la Russie. Ce qui a posé problème sur des variétés comme la Granny Smith, par exemple. Les pommes légèrement pâles, légèrement rosées, qui sont très bonnes, mais un peu moins belles, ne correspondent pas aux critères français. Du coup, on les vendait notamment en Russie. Je me suis mis à arracher mes vergers de Granny car on n'avait plus de débouché pour ces pommes et ce n'était plus rentable. Il a fallu réorienter la production. Notre crainte aujourd'hui, ce sont les pommes polonaises qui, elles aussi, étaient vendues à la Russie. Aujourd'hui, on les retrouve à Rungis. On appelle donc à la solidarité française en disant à nos grossistes français d'acheter des pommes françaises et aux clients de consommer français dans les magasins.

Invité sur France Bleu, Emmanuel Macron a dit que, s'il était réélu, il favoriserait les circuits courts. Est ce que c'est une bonne chose ? Est ce que c'est possible ?

Oui. Cela ne veut pas dire être protectionniste. Quand vous achetez français, vous soutenez notre économie. On sait très bien qu'on ne pourra pas tout vendre en circuit court. Il y a aussi des marchés via la grande distribution mais il est possible d'avoir plusieurs marchés en parallèle. Je vends 40% de mes produits en circuit court. On peut très bien en vivre. Reste à déterminer ce qu'est un circuit court. Est ce que c'est d'aller sur le petit marché du village ? Pour moi vendre dans un rayon de 100 kilomètres, dans des supermarchés, c'est aussi du circuit court.

Vous êtes le maire de Chenu. Le chef de l'Etat a entretenu des relations parfois compliquées avec les élus de proximité. Certains ont reproché à Emmanuel Macron de ne pas s'appuyer sur les maires. Est-ce aussi votre sentiment ?

Au tout début peut être. En 2017 avec le premier congrès des maires. Mais cela a changé avec les gilets jaunes. Moi le premier, j'ai été contacté justement pour animer les grands débats nationaux. J'en ai fait trois. Et ce n'est pas le sentiment que ça m'a donné. Nous sommes au contact de la population et vous voyez, même moi, j'ai été reçu à l'Elysée au dîner des maires.

Vous parliez des gilets jaunes? Que vous disent ceux qui habitent votre commune ? Sont-ils contents ou pas d'Emmanuel Macron ?

Vous dire qu'ils sont contents, je ne sais pas si je dirais ça. , Mais il faut du dialogue. Je suis le maire d'une petite commune de 400 habitants. Tout le monde se connaît. Il y a 200 foyers. On peut dialoguer avec les gens qui sont mécontents.

Eric Martineau, maire de Chenu, soutien d'Emmanuel Macron et candidat de la majorité présidentielle sur la 3e circonscription de la Sarthe aux prochaines législatives © Radio France - yann lastennet

Vous êtes candidat aux prochaines élections législatives dans la 3e circonscription de la Sarthe, sous l'étiquette de la majorité présidentielle. Pourquoi ?

Parce que, justement, mon engagement politique a démarré à cause de cette crise avec les gilets jaunes. C'est une vraie prise de conscience qu'il y avait une cassure entre le milieu politique et la population. Alors que moi, je ne le vivais pas dans mon village. J'ai noué des liens de sympathie avec la députée Pascale Fontenel-Personne qui ne se représente pas. Il y a un an, au cours d'une discussion, elle m'a dit "Écoute Eric, je veux que ce soit toi qui y aille ".

Quelle sera votre priorité si vous êtes élu ?

Gérer tout ce qui touche à la souveraineté alimentaire, agricole, industrielle. Recentrer pour recréer du travail.