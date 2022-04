Après avoir soutenu Valérie Pécresse au premier tour, Jean-Luc Moudenc, encarté chez Les Républicains, se rangera derrière le président sortant pour le second.

Présidentielle 2022 : le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc votera Macron au second tour

Ce n’est pas une surprise : Jean-Luc Moudenc, le maire Les Républicains de Toulouse, donnera sa voix à Emmanuel Macron pour le second tour de la présidentielle. Il l’a fait savoir, ce lundi midi, par voie de communiqué.

Le maire de la Ville rose, et président de Toulouse Métropole, a soutenu Valérie Pécresse lors du 1er tour, mais la candidate des Républicains a obtenu moins de 5% des suffrages. Jean-Luc Moudenc s'est dit "déçu du score de Valérie Pécresse (...)qui présentait le projet le plus solide" mais regrette que "son courage et son extraordinaire force de caractère [n'aient] pu contrebalancer les erreurs de positionnement de notre famille politique au cours des 5 dernières années."

Jean-Luc Moudenc appelle Emmanuel Macron à rassembler largement

Jean-Luc Moudenc a détaillé les raisons qui font qu'il appelle à voter pour le président candidat. Pour lui, "nous ne pouvons raisonnablement prendre le risque, le 24 avril prochain, de confier pour 5 ans le destin de la France à des personnes incompétentes et inexpérimentées, sous l’empire de la colère, aussi légitime celle-ci soit elle (...). Pour toutes ces raisons, je voterai pour Emmanuel Macron au second tour de l’élection présidentielle."

Jean-Luc Moudenc appelle toutefois Emmanuel Macron a créer un large rassemblement autour de lui, "d’une nature totalement nouvelle et non politicienne, qui ne [saurait] se limiter à des débauchages." Pour le maire de Toulouse, Emmanuel Macron se doit aussi d'intégrer des _"_éléments de projets d’autres candidats à son propre programme présidentiel de second tour."