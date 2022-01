Présidentielle 2022 : le Nîmois Julien Plantier nommé orateur régional de Valérie Pécresse

Julien Plantier intègre officiellement l'équipe de campagne présidentielle de Valérie Pécresse. Il est nommé orateur régional Occitanie. Le premier adjoint de la ville de Nîmes et conseiller départemental du Gard, a toujours affiché son soutien à la présidente du Conseil régional d'Île-de-France dans la course à la primaire des Républicains et pour l'élection présidentielle 2022.

Arnaud Viala est aussi nommé orateur régional pour le secteur Midi-Pyrénées.