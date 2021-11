Présidentielle 2022 : le nombre d'adhésions chez Les Républicains a bondi de plus de 50% dans les Landes

Les choses sérieuses commencent pour les candidats à l’investiture LR en vue de la présidentielle. C'est ce lundi sur LCI qu'a lieu le premier débat télévisé entre les cinq prétendants (à 20h45), Michel Barnier, Xavier Bertrand, Eric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse. Cinq candidats qui seront départagés lors d'un congrès durant lequel seuls les adhérents au parti Les Républicains, à jour de cotisation, pourront voter. Pas de primaire ouverte donc, comme c'était le cas en 2016. Le 1er tour du congrès aura lieu les 1er et 2 décembre, le 2nd tour les 3 et 4. Le vainqueur sera proclamé le 4 à l'issue de ce congrès. Pour pouvoir voter, il faut donc impérativement être encarté. Résultat : partout en France, le nombre d'adhésion bondit. Et les Landes n'échappent pas à la règle !

De 400 à 602 adhérents

La fédération des Landes est passée de 400 adhérents fin août, à 602 fin octobre : une augmentation de plus de 50% ! "Et ce n'est pas fini, on enregistre de nouvelles adhésions tous les jours" se réjouit Arnaud Tauzin, le secrétaire départemental du parti Les Républicains. "A ce rythme, on va finir à 650 ou 700 adhérents. Moi je ne peux qu'inviter tous ceux qui se sont détournés du parti après les échecs électoraux de 2012 et 2017 à revenir dans notre famille. On a aussi beaucoup de nouveaux adhérents, c'est très encourageant, ça montre que la droite se réaffirme."

Pour pouvoir voter lors du congrès des Républicains, il faut être à jour de cotisation quinze jours avant le scrutin. Les adhésions sont donc ouvertes jusqu'au 16 novembre.

Valérie Pécresse à Saint-Sever le 24 novembre

Reste à savoir à qui profitera ce rebond d'adhésions dans les Landes. En tant que secrétaire départemental, Arnaud Tauzin tient, dit-il à son "devoir de neutralité" et refuse d'avouer quel candidat il soutient. Mais faut-il y voir une indication, ou non : Valérie Pécresse est annoncée à Saint Sever, la ville dont Arnaud Tauzin est maire, le 24 novembre, pour venir rencontrer les adhérents landais.

Les cinq candidats vont s'affronter lors de quatre débats télévisés : ce lundi 8 novembre à 20h45 sur LCI, le 14 sur BFM, le 21 sur CNews et le 30 sur France 2.