Présidentielle 2022 : le NPA de Côte-d'Or compte se mobiliser après le scrutin, quels que soient les résultats

Le Nouveau Parti anticapitaliste de Philippe Poutou ne se fait pas d'illusions sur une éventuelle qualification au second tour de la présidentielle mais la douzaine de militants en Côte-d'Or entend continuer à se mobiliser dans les mois à venir, quelques soient les résultats du scrutin.

France Bleu Bourgogne : Philippe Poutou dit lui-même qu'il ne sera pas élu. A quoi ça sert de voter pour lui ?

Yves Hollinger, soutien de Philippe Poutou : Ca sert au moins à exprimer des opinions. Un programme, c'est ça aussi, ça sert à faire avancer un certain nombre de propositions qui sont généralement les plus critiquées dans un débat qui est très tendu, axé sur des sujets très médiatisés et sous la pression de la guerre qui se déroule actuellement en Ukraine . Le premier message, c'est que nous pensons que, quels que soient les résultats électoraux, on sera obligés de se mobiliser après, comme on essaie de le faire pendant, sur les revendications autour du pouvoir d'achat, de la démocratie, de la possibilité d'un autre projet de société.

D'après vous, les électeurs de gauche n'auraient pas plutôt intérêt à voter utile, à voter par exemple pour Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est le plus haut à gauche dans les sondages?

Jean-Luc Mélenchon a toujours fait un peu cavalier seul. Je crois qu'il faut distinguer ce que vous appelez des électeurs qui, eux pensent que l'union ferait vraiment la force. Et puis, les dirigeants et les responsables qui, chacun, se tirent la bourre mutuellement avec le souci de préparer leurs futures carrières. On n'a aucun mépris pour les adhérents de la France insoumise, avec lesquels on se retrouve dans les mobilisations. Mais fondamentalement on ne croit pas un seul instant qu'il suffit de changer les têtes au gouvernement pour changer la société. On veut changer le système, pas seulement mener la guerre des places.

Au moins deux baromètres publiés récemment montrent que le programme de Philippe Poutou est assez faible en matière d'écologie. Ce n'est pas une priorité au NPA ?

On a fait en sorte de ne jamais laisser subordonner les questions sociales à certaines rhétoriques écologiques faciles telles que l'a fait Monsieur Jadot. Donc, de notre point de vue, je pense que le programme est assez cohérent sur ces questions là. Par exemple, nous n'avons aucun doute sur la nécessité de rejeter totalement le tout nucléaire qu'on essaie de nous imposer actuellement. C'est un exemple sur lequel on est peut être à contre-courant d'une certaine mode, mais nous pensons, nous, qu'il faut au contraire maintenir le refus et la nécessité de sortir du nucléaire.

Dans le programme de Philippe Poutou, il est aussi question d'arrêter la production d'armes en France et de stopper l'exportation. On a fourni des armes à l'Ukraine récemment. Que faut-il faire dans ces cas-là ? Laisser chaque pays se débrouiller ?

Nous pensons qu'on ne peut pas être un marchand d'armes et le troisième du monde, comme on dit, pour l'année qui vient de s'écouler. C'est absolument scandaleux. On pense qu'on doit reconvertir les industries d'armement pour pouvoir trouver d'autres emplois tout à fait utiles. Par contre, sur la question de l'Ukraine, on a aucun doute sur le fait que la résistance du peuple ukrainien est parfaitement légitime. Et s'ils souhaitent eux (c'est au peuple de décider et pas aux responsables, ou à l'Otan) lutter les armes à la main contre l'invasion de l'impérialisme russe, il y a aucune raison de le refuser. Exporter, c'est vendre. Nous ne sommes pas là pour vendre.