Présidentielle 2022 : le parti communiste fera cavalier seul

"Toute expérience est bonne à prendre". Emmanuel Brasseur, membre du Parti communiste de la Sarthe, a suivi de loin le déroulement et le résultat de la primaire populaire. Cette consultation citoyenne qui a réuni près de 400 000 votants, a désigné Christiane Taubira comme la candidate de gauche, la plus à même à mener la bataille de l'élection présidentielle.

Fabien Roussel ne se rangera pas derrière Christiane Taubira

Ce n'est évidemment pas l'avis d'Emmanuel Brasseur qui soutient Fabien Roussel, le premier secrétaire du PCF. "Donner la parole aux citoyens, les questionner, les rencontrer, écouter leurs envies et leur façon d'innover pour faire de la politique, c'est toujours quelque chose de bon. Après, cette primaire populaire arrive très tardivement et on peut s'interroger sur le mode de désignation des candidats". Avis partagé par son champion. Fabien Roussel (comme l'écologiste Yannick Jadot, l'Insoumis Jean Luc Mélenchon et la socialiste Anne Hildago) refuse de se ranger derrière la candidature de l'ancienne Garde des Sceaux de François Hollande (2012-2016). " Elle n'a même pas de programme pour l'instant" affirme le premier secrétaire du Parti communiste.

Redonner de l'espoir et du pouvoir d'achat aux Français

Le PCF lui en a un. 180 propositions compilées dans un livre programme du candidat Ma France heureuse, solidaire et digne. "Je pense qu'il est important de redonner de l'espoir et du pouvoir d'achat aux Français" explique Emmanuel Brasseur. " On est quand même dans une situation bien particulière. On voit que c'est dur pour de plus en plus de personnes de boucler les fins de mois. La question du pouvoir d'achat est centrale dans cette campagne. C'est la préoccupation majeure des Français avec des prix de l'énergie, du gazole qui explose, le prix des produits de première nécessité"....

Emmanuel Brasseur, ingénieur à l'université, conseiller municipal à Arnage et membre du Parti communiste de la Sarthe © Radio France - yann lastennet

Pour redonner du pouvoir d'achat à ceux qui n'en ont pas, le PCF propose un SMIC à 1500 euros nets; une augmentation de 30% du point d'indice pour les fonctionnaires et aucune pension inférieure à 1200 euros. Comment les financer ? " Déjà, par le travail, plus on va mettre de gens à travailler, plus ça va faire rentrer aussi d'argent". Et puis en taxant les plus riches. " On propose de rétablir l'impôt sur la fortune. Il y a des chiffres qui sont quand même assez éloquents. Selon un rapport d'Oxfam. Il faut savoir que les milliardaires dans le monde se sont plus enrichis pendant les 18 à 20 mois de crise sanitaire que pendant la décennie qui précédait. Donc, c'est quelque chose qui est complètement inacceptable. Pour nous, communistes, la répartition des richesses est un enjeu majeur".

Des Alliances possibles pour les législatives

Reste à se faire élire. Le parti communiste ne dépasse pas 3% des intentions de vote. Il talonne tout de même Anne Hidalgo (3.5%) et aucun candidat de la gauche n'atteint les 10%. La gauche s'est-elle éloignée des préoccupations des Français ? " C'est une vraie question que l'on doit se poser quand on est en politique. Notre rapport à nos concitoyens. Pourquoi ils ne répondent plus? Pourquoi le taux d'abstention est si important. Est-ce que la façon de faire la politique ne répond plus aux attentes de nos concitoyens, des plus jeunes en particulier"?

Et pour y arriver, le PCF de la Sarthe espère, contrairement à la Présidentielle, ne pas faire cavalier seul lors des prochaines élections législatives (les dimanches 12 et 19 juin 2022). "Nous avons envoyé une lettre à chacun des partis de gauche et écologique pour voir comment on pouvait travailler ensemble". Des alliances avec des candidats Verts ou Insoumis seraient même souhaitées. "A condition de mettre en avant ce qui nous rapproche et non pas ce qui nous divise "explique Emmanuel Brasseur. Vu les réactions après la primaire populaire, il y a encore du boulot

Ecoutez l'intégralité de l'interview d'Emmanuel Brasseur, invité du 6-9 de France Bleu Maine