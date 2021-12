Présidentielle 2022 : le parti d'Eric Zemmour revendique 400 adhérents en Sarthe

C'est la première fois que Sébastien Buard s'engage en politique. Ce professeur de français dans un collège du Mans était plutôt du genre abstentionniste mais il a été séduit par les idées et le discours d'Eric Zemmour. " J'ai suivi, comme beaucoup de Français, Eric Zemmour à la télévision depuis quelques années. Il aborde les thèmes avec une franchise et une sincérité dont on n'a pas trop l'habitude".

Sébastien Buard est convaincu au point de devenir le référent de Reconquête ! en Sarthe, le parti créé autour de la candidature d'Eric Zemmour. Il revendique 400 adhérents et un millier de sympathisants. " Il y a ceux qui sont des déçus du Rassemblement National, des sympathisants qui sont des déçus ou bientôt déçus des Républicains. Et puis aussi des personnes comme moi, pour qui c'est le premier engagement politique".

Avec quelques prises au niveau départemental. Fabien Lorne, ancien vice-président LR du conseil départemental a rejoint les soutiens sarthois de Zemmour tout comme Pascal Gannat, ancien chez de file départemental et régional du Rassemblement National.

L'objectif est de siphonner une partie des voix de l'extrême droite et des Républicains, notamment ceux plus proches d'Eric Ciotti que de Valérie Pécresse. " Mais plus largement rassembler toutes les personnes qui ont un socle de valeurs commun. Ce que je peux vous dire, c'est que ces personnalités politiques sarthoises ne nous ont pas rejoints parce qu'il y avait des places à prendre, des postes à pourvoir mais parce qu'ils avaient des convictions politiques". Ben voyons ! pour reprendre l'un des slogans de Zemmour. Certains ont flairé le bon coup politique, d'autres ont plus de mal à se laisser convaincre.

Sébastien Buard, professeur de français dans un collège du Mans et référent du parti d'Eric Zemmour en Sarthe © Radio France - yann lastennet

La difficile opération des parrainages

Comme tous candidats, Eric Zemmour doit réunir 500 parrainages d'élus (maires, députés, conseillers régionaux, départementaux etc...) pour pouvoir participer au scrutin. Mais les déclarations chocs du polémiste, si elles font de l'audience, ne plaident pas toujours en sa faveur. Pour l'instant Eric Zemmour affirme avoir obtenu 300 signatures.

Alors ses équipes s'activent au niveau des régions pour boucler la liste. Avec plus ou moins de réussite. " Il y a eu deux temps" explique Sébastien Buard. " Jusqu'au meeting de Villepinte [Le premier grand meeting de campagne d'Eric Zemmour qui a rassemblé 13 000 personnes le 5 décembre], on va dire que c'était assez compliqué parce que les maires n'étaient pas du tout convaincus qu'Eric Zemmour allait se présenter". Depuis çà va mieux selon le référent sarthois du parti Reconquête ! "On a des contacts avec une bonne dizaine de maires et on espère pouvoir concrétiser dès la semaine prochaine".

Mais certains élus refusent de s'afficher avec Zemmour car depuis l'élection présidentielle de 2017, la publicité des noms et de la qualité des élus qui "présentent" un candidat sont rendues publiques une fois les 500 parrainages obtenus et validés. "Certains sont réticents et on peut le comprendre" reconnait Sébastien Buard. Lui aussi en a fait l'expérience. Il affirme qu'une partie de ses collègues lui a tourné le dos quand ce professeur de français leur a dit qu'il soutenait Eric Zemmour.

L'interview de Sébastien Buard est à réécouter ici