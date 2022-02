Présidentielle 2022 : le parti Horizons s'élance à Clermont-Ferrand

Une trentaine de personnes étaient présentes ce samedi matin salle Chanteranne pour acter la naissance du comité Horizons de la métropole clermontoise. L'objectif de ce nouveau parti, créé en octobre par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe : soutenir Emmanuel Macron pour la présidentielle, même s'il n'est toujours pas officiellement candidat.

La députée LREM Cendra Motin, atteinte du Covid-19, était présente en visioconférence © Radio France - Nicolas Joly

Horizons multiples

Comme son nom l'indique, Horizons veut voir loin. Plus loin que la présidentielle 2022, comme l'a expliqué la référente régionale du parti et députée LREM, Cendra Motin, atteinte du Covid-19 et présente en visioconférence : "Nous ne nous plaçons pas uniquement dans la perspective de 2022, [...] je dirais 2027 et après, jusqu'en 2050 et même au-delà". Certains membres d'Horizons, comme Grégory Ménard, 24 ans, imaginent bien la suite. "Si Édouard Philippe devient candidat en 2027, je serai pleinement derrière lui", assure-t-il.

À la tête de ce comité métropolitain, qui revendique une cinquantaine d'adhérents, Hervé Prononce, maire du Cendre, vice-président de la métropole et conseiller départemental, qui a quitté l'UDI pour rejoindre Horizons. "Je me retrouve bien plus dans la démarche de la majorité présidentielle avec Édouard Philippe que dans la démarche de Valérie Pécresse", explique-t-il.

Vers une majorité parlementaire plurielle

Premier objectif : faire élire Emmanuel Macron en avril, puis monter des listes aux législatives. Dans la salle, beaucoup d'anciens élus et sympathisants de l'UDI. C'est la jambe droite qui se muscle, mais la jambe gauche arrive. "Je peux vous dire que d'ici quelques jours, des personnalités ayant appartenu par le passé au Parti socialiste rejoindront également cette majorité", prévient Éric Faidy, conseiller municipal à Clermont, sans citer de noms.

Dans la salle, beaucoup d'anciens élus et sympathisants de l'UDI © Radio France - Nicolas Joly

D'autres comités horizons doivent se monter prochainement dans les communes du département, fédérés par l'antenne régionale.