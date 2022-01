Deux nouveaux référents pour remplacer Valentin Blelly à la tête du parti Reconquête dans le Loiret

Valentin Blelly n'est plus le coordinateur du parti d'Éric Zemmour dans le Loiret. Reconquête 45 présente ce samedi après-midi à Orléans sa nouvelle équipe dirigeante, composée désormais de deux référents.

Le parti d'Éric Zemmour dans le Loiret présente sa nouvelle équipe dirigeante. C'est désormais un duo qui est à la tête de Reconquête 45 : Bertrand de Villèle, est le nouveau référent du parti dans le département. Son adjoint est Arnaud Dassier, ex-candidat aux législatives dans le Loiret et ancien membre de l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Il est le fils de Jean-Claude Dassier, ancien président de l'Olympique de Marseille, désormais intervenant régulier sur la chaîne d'information CNews.

Deux nouveaux coordinateurs présentés ce samedi à 15 heures lors d'une réunion à Orléans. Bruno Chauvierre, lui, reste référent sur Orléans et responsable du comité de soutien à Eric Zemmour. Cette restructuration émane d'une décision "prise par Paris, qui estime qu'une équipe de trois personnes est plus à même d'assurer la coordination du parti", selon Bruno Chauvierre. "C'est uniquement une question d'efficacité", précise-t-il. Un choix qui se ferait tout de même sur fond de tensions. Selon nos informations, Valentin Blelly était contesté en interne depuis plusieurs semaines au sein du parti.

Bertrand de Villèle, sapeur-pompier

C'est la première fois que Bertrand de Villèle occupe un poste de cette ampleur au sein d'un parti. Après avoir brièvement hésité à prendre cette responsabilité, il fait part de son "envie de faire des choses concrètes". Cet officier de sapeur-pompier affecté à Pithiviers a adhéré à Reconquête il y a un mois, mais il n'en n'est pas à son premier engagement militant. Aux cantonales de 2011, il était à l'époque à Paris et militait au sein du Front National. Un an plus tard, aux législatives, c'est pour Pierre Lellouche (UMP) qu'il s'engage. En 2012, aussi, Bertrand de Villèle participe à la Manif pour tous, "pour la défense de la famille", explique-t-il.

Exit Valentin Blelly, qui accède à des fonctions régionales

De son côté, Valentin Blelly reste membre du parti d'Éric Zemmour. Il occupera désormais des fonctions régionales, en tant que coordinateur des mouvements qui gravitent autour du parti Reconquête, comme par exemple le Mouvement conservateur. "C'est un peu une promotion en fait", déclare-t-il au sujet de son changement de poste.