Présidentielle 2022 : le parti socialiste de la Sarthe mène campagne dans un contexte difficile

Le moral des militants socialistes de la Sarthe n'est pas au beau fixe reconnait Christine Tafforeau Hardy. La secrétaire départementale du PS ne cache pas que le combat sera difficile. La campagne d'Anne Hidalgo ne décolle pas. Pire, la candidate socialiste n'est créditée que de 3 % des intentions de vote, selon les derniers sondages. Alors que Christiane Taubira, dernière candidate déclarée à gauche, est à 5%. Un score historiquement bas pour le PS et qui s'explique de deux façons selon Christine Tafforeau Hardy.

L'absence de primaire au PS

Selon la secrétaire départementale du PS, le parti souffre depuis quelques mois d'un déficit d'image dans les médias. Le fait de ne pas avoir organisé de primaire pour désigner le candidat socialiste a privé le PS d'un débat nécessaire selon elle. Comme Stéphane Le Foll le maire socialiste du Mans, candidat à la candidature face à Anne Hidalgo, elle rejette la faute sur la maire de Paris et le patron du PS.

" Cette primaire, nous étions un certain nombre à la souhaiter, ce qui a été refusé par Olivier Faure et puis par la candidate elle même. Donc, c'est un vrai regret. Parce qu'en fait, on a constaté lors des primaires de LR ou des Verts, qu'en fait il y avait un intérêt de la population par rapport à ces primaires. Et donc, ça mettait les partis au centre du jeu, au centre du regard de la population".

La déliquescence du parti depuis la fin du quinquennat Hollande

Mais l'absence de débat et de primaire est-elle la seule explication à ce qui pourrait se transformer en déroute électorale. "Non" reconnait Christine Tafforeau Hardy. "On sait bien que la situation est quand même compliquée pour nous depuis 2017. On voit que l'approche d'Emmanuel Macron, le "en même temps", ni droite, ni gauche, etc. En fait, ça fait que les gens ont perdu un peu leurs repères".

Pour Stéphane Le Foll, invité le 12 janvier de Public Sénat, c'est surtout le parti socialiste qui a perdu ses repères. Il reproche notamment au PS, miné par les divisions, de s'être éloigné des Français et de pas avoir su définir une ligne politique claire au cours des cinq dernières années.

Santé et écologie au coeur du programme

Malgré tout, les militants sarthois vont mener campagne sur le terrain. Avec un objectif : "confronter les programmes" et mettre en avant les 70 propositions retenues par le PS. Avec deux priorités pour Christine Tafforeau Hardy : l'écologie et la santé. L'urgence climatique d'abord. "Je pense que cette proposition d'Anne Hidalgo d'aider les personnes dans la phase de la rénovation énergétique est intéressante [...] Il y a une avance d'argent par l'Etat, qui serait ensuite récupérée lors de la vente ou lors de la succession".

En matière de santé, Christine Tafforeau Hardy reprend la proposition de loi du député de la Mayenne Guillaume Garot qui veut " inciter les jeunes médecins à s'installer pour une période réduite dans les zones où on manque réellement de médecins". Comment ? Par la contrainte, en imposant instaurant une obligation de présence en désert médical pour trois ans pour les jeunes médecins. "A un moment donné, c'est un contrat qui est passé aussi entre ceux qui participent au financement d'une formation et puis ceux qui bénéficient de ce financement et donner un an, deux ans, trois ans sur une carrière dans sa vie. Ce n'est pas non plus le bout du monde" estime la socialiste sarthoise même si la proposition de loi de Guillaume Garot vient d'être rejetée par les députés de la majorité.

Un candidat présenté par le PS dans chaque circonscription de la Sarthe

Le PS pense déjà aux élections législatives. "Le Parti socialiste sera présent dans chacune des circonscriptions de la Sarthe" promet Christine Tafforeau Hardy. Même dans la 2e circonscription, celle tenue Marietta Karamanli, ancienne membre du parti socialiste mais exclut depuis. "Elle n'est pas revenue vers moi, n'a pas demandé à être réintégrée au parti. Et dernièrement, on a eu le rejet de son prélèvement en tant qu' adhérente. Donc, ce sont des éléments factuels qui me font dire qu'elle ne voudra pas repartir avec les couleurs du PS. Elle est déjà dans l'opposition face au maire du Mans. Elle a été dans l'opposition lors des élections départementales et régionales".

