Présidentielle 2022 : Le parti socialiste veut augmenter les salaires des profs

La suite de nos rendez-vous politiques sur France bleu Bourgogne : On est à neuf jours de la présidentielle, et on parle éducation avec notre invité Antoine Hoarau, élu à Dijon, soutien de la socialiste Anne Hidalgo pour ce scrutin.

Antoine Hoarau, vous êtes adjoint aux solidarités à la mairie de Dijon, vice-président de la métropole, secrétaire du parti socialiste en Côte-d'Or. La priorité en matière d'éducation pour Anne Hidalgo, c'est d'augmenter la rémunération des enseignants, dès le début de carrière. De combien ?

Alors déjà, si vous me permettez, avant d'attaquer sur l'éducation, je voudrais parler de la situation politique générale et du risque de voir le Front national aujourd'hui arriver à l'Elysée. Je pense que l'élection présidentielle qui se joue dans les jours qui viennent, le premier tour et le second tour qui arrivent, sont extrêmement dangereux pour notre démocratie avec la dédiabolisation totale de Marine Le Pen grâce à Eric Zemmour. Aujourd'hui Eric Zemmour et Marine Le Pen, ils parlent d'une seule et même voix et ils ont un programme qui est un programme qui veut sortir de la démocratie. Et moi, je voudrais alerter tous ceux qui nous entendent, tous ceux qui nous voient et qui nous écoutent de ce risque très grave pour la démocratie. Vous l'avez dit on est à neuf jours du premier tour de l'élection présidentielle, il faut rappeler que le Front national est un parti d'extrême droite qui veut sortir de la démocratie.

Vous avez pris une minute sur les cinq qu'on a ensemble pour pour faire passer ce message. Sur l'éducation, donc, on augmente les salaires des enseignants ?

Il faut revaloriser le salaire des enseignants, pour arriver au niveau des cadres. Aujourd'hui, les enseignants sont sous payés par rapport au salaire moyen des cadres dans notre pays. Et donc, il faut que les enseignants soient revalorisés pour permettre que leur niveau de salaire soit identique aux cadres de notre pays.

On a entendu pas mal de colère s'exprimer ici même sur France Bleu Bourgogne, avec cette crise sanitaire, ces protocoles sanitaire, la réforme du bac aussi. Cette crise des vocations à laquelle on assiste aujourd'hui chez les enseignants, c'est dû d'abord à l'argent pour vous ?

C'est dû à la rémunération et c'est dû aussi à la considération qu'on a pour les enseignants. Il faut que la place des enseignants soit revalorisée dans la société. La méthode d'Anne Hidalgo, c'est la méthode de la social démocratie, celle du compromis et du travail avec les organisations syndicales. Et donc, c'est avant tout être dans le dialogue, être dans le dialogue avec les enseignants pour à la fois revaloriser les conditions salariales, mais aussi pour travailler sur des questions éducatives. Il faut rappeler que sous François Hollande, il y a eu 60.000 postes de créés dans l'Education nationale, ce qui a permis déjà de renforcer notre système. Mais il faut continuer à la fois à recruter des enseignants, mais aussi à revaloriser leur place.

Combien on en recrute ?

Il faudra voir au fil du quinquennat, mais ce qui a permis à Emmanuel Macron de dédoubler les classes en CP, CE1 dans les quartiers prioritaires, c'est que François Hollande avait recruté 60.000 enseignants durant son quinquennat et donc aujourd'hui, il faut aller plus loin pour vraiment faire de l'Éducation nationale la priorité. Anne Hidalgo, c'est quatre grandes priorités. C'est le changement climatique, la lutte contre le changement climatique, une politique transversale sur l'ensemble des politiques publiques. Et puis, c'est l'éducation, la santé et la sécurité qui sont les quatre grands piliers de son programme pour l'élection présidentielle.

Autre axe important en matière d'éducation toujours, c'est la réforme de la formation. Une formation plus complète, dit Anne Hidalgo. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'est pas assez formés maintenant, qu'on est mal formés ?

Pas forcément qu'on est mal formés, mais ça veut dire qu'il faut qu'on soit formés aussi tout au long de la vie. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que les IUFM ont été supprimés. Et donc, il faut qu'on aille plus loin dans la formation initiale des enseignants. Mais aussi, il faut qu'on puisse permettre aux enseignants de pouvoir se former tout au long de leur carrière.

Est ce qu'il faut adapter les programmes à une nouvelle réalité ? Moderniser ces programmes et donc modifier ses formations en conséquence ?

Ce qu'il faut, c'est que les savoirs fondamentaux soient acquis dès l'école primaire. Et ça, c'est vraiment la priorité. Savoir lire, savoir compter, savoir écrire, ça, c'est les savoirs absolument prioritaires. Puis, c'est aussi tout ce qui est lié à la culture générale. Il faut que l'histoire géographie soit revalorisée, par exemple. C'est une matière absolument indispensable quand on veut pouvoir se projet dans l'avenir. Mais c'est aussi tout ce qui est lié aux valeurs de la citoyenneté et du respect. Il faut que l'école apprenne aussi à nos enfants à être dociles, les futurs citoyens de notre République, et donc c'est travailler sur tout ce qui est lié à la lutte contre le racisme, à la lutte contre l'antisémitisme, en particulier à la République des valeurs de la République. Mais aujourd'hui, on voit des candidats, notamment des candidats d'extrême droite, qui remettent en cause toutes les politiques et toutes les valeurs de notre République. Donc, il faut nous, au contraire, que nous réaffirmons que nous sommes attachés aux valeurs républicaines et que ces valeurs là, il faut les transmettre aux enfants.

Anne Hidalgo présidente, le système Parcoursup disparaît.

Oui, le système Parcours subi disparaît parce que c'est un système qui est très inégalitaire et qui. Qui, comme on pourrait dire, remettre la compétition là où il n'y en a pas besoin. Par exemple, un élève qui sort d'un bac pro aujourd'hui a de grandes difficultés à pouvoir s'inscrire à l'université. Il faut que les élèves qui sortent du bac puissent aller dans les filières qu'ils ont choisi et non pas qu'on leur impose. Et donc, il faudrait des critères dans l'orientation. Il faut qu'il y ait des places qui soient ouvertes aussi dans les filières qui sont extrêmement demandées au niveau universitaire ou au niveau des grandes écoles.