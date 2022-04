Présidentielle : "Le pire a été évité" pour le maire de Marseille Benoît Payan

"Ce soir, le pire a été évité". Ce sont les mots du maire de Marseille ce dimanche soir, à l'annonce de la victoire d'Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle.

Dans un communiqué, le maire de Marseille adresse ses félicitations "républicaines" à Emmanuel Macron, tout en avertissant le président sur la suite. "Dans l’exercice de son mandat, je formule le souhait que soit prise en compte la voix de tous les Français et notamment de celles et ceux qui se sont prononcés en sa faveur pour faire barrage au Rassemblement National. Le score de l’extrême droite, l'abstention massive et le nombre de bulletins blancs doivent nous alerter sur l'état du débat démocratique dans notre pays et sur l'essoufflement dramatique et inquiétant de nos institutions."

Sur France Bleu Provence, Benoît Payan détaille : "j'ai voté Emmanuel Macron non pas pour un projet mais pour une certaine idée de la République (...) nous sommes des millions dans mon cas, le président de la République doit l'entendre (...) il faut de l'humilité".

Pour le maire de Marseille, il faut "rétablir la confiance entre les citoyens et leurs représentants" et "la clef de ce chantier sera la refonte de notre système institutionnel en profondeur."

"Je considère que c'est désormais une nécessité à laquelle nul ne peut échapper", précise Benoît Payan.