Présidentielle 2022 : le programme d'Emmanuel Macron en Alsace ce mardi

Emmanuel Macron va passer la journée en Alsace, ce mardi, pour ce deuxième déplacement d'entre-deux tours de la présidentielle, après une visite dans le Nord, lundi. L'Alsace est seule, dans le Grand Est, à l'avoir placé en tête du premier tour devant Marine Le Pen.

Rencontre avec des soignants à Mulhouse

Emmanuel Macron commencera par Mulhouse, où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête du premier tour, avec plus de 36% des suffrages. Le président sortant se rendra au centre Alister (Association pour l'information scientifique et technique de rééducation), un centre spécialisé, comme son nom l'indique, dans la rééducation et le handicap.

A cette occasion, un échange est prévu "avec des soignants qui ont été en première ligne pendant la crise sanitaire", et qu'il avait d'ailleurs rencontrés en mars 2020.

Déplacement à Châtenois sur le thème de la sécurité

Ensuite, direction Châtenois, dans l'après-midi. Dans la commune à la limite entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, le président sortant est arrivé en tête (32,7%). Sur place, il doit rencontrer des commerçants et des habitants autour de la "sécurité de proximité".

Réunion publique sur l'Europe à Strasbourg

Enfin, Emmanuel Macron se rendra à Strasbourg, pour un rassemblement à 18h30 sur la place du Château, à côté de la cathédrale : une réunion publique sur le thème de l'Europe. Rappelons que la capitale alsacienne, qui l'avait placé en tête du premier tour en 2017, lui a également préféré cette fois-ci Jean-Luc Mélenchon (35% des suffrages).