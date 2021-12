Présidentielle 2022 : le programme de ce week-end politique

De gauche à droite, les politiques misent sur ce week-end pour se faire entendre des électeurs, avant que la perspective des fêtes de Noël ne soit dans tous les esprits. Le nom du candidat de la droite à la présidentielle sera connu samedi à la mi-journée et deux meetings sont prévus dimanche en région parisienne : celui du patron de La France Insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon, et celui du polémiste d'extrême droite, désormais officiellement candidat, Éric Zemmour.

Fin du congrès d'investiture LR

Le candidat de la droite à la présidentielle sera connu samedi à 14h30. Les adhérents LR ont commencé vendredi matin à voter pour départager Eric Ciotti et Valérie Pécresse arrivés en tête du premier tour, jeudi, avec 25,6% des voix pour le premier et 25% pour la seconde. Le député des Alpes-Maritimes défend une ligne musclée sur la sécurité et l'immigration, propre à ramener vers LR les électeurs tentés par l'extrême droite. La présidente de l'Ile-de-France joue, elle, la carte de la compétence et de l'ordre pour rassembler sa famille politique. Peu après l'annonce des résultats jeudi, les trois candidats malheureux du premier tour (Michel Barnier, Xavier Bertrand et Philippe Juvin) ont apporté leur soutien à Valérie Pécresse.

Congrès Les Républicains : les résultats du premier tour © Visactu

Premier meeting d'Éric Zemmour officiellement candidat

Éric Zemmour, désormais officiellement candidat, tient un premier meeting dimanche au Parc des expositions de Villepinte. Selon son entourage, 19.000 personnes se sont inscrites. Le polémiste d'extrême droite, qui accuse une baisse dans les sondages, doit s'exprimer une heure. Une cinquantaine d'organisations syndicales, de partis et d'associations appellent à manifester à Paris pour "faire taire" Éric Zemmour. Mardi, plusieurs personnalités et médias, dont Radio France, ont fustigé l'utilisation, sans leur consentement, de leurs images dans son clip de campagne. Certains ont annoncé des poursuites judiciaires.

Jean-Luc Mélenchon réunit ses troupes

Le patron de La France Insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon a lui aussi donné rendez-vous à ses soutiens dimanche à l'espace Grande Arche, dans le quartier d'affaires de la Défense pour un premier meeting de campagne. "Dimanche, il y aura deux visions de la France qui vont une nouvelle fois s'opposer", a commenté le député Adrien Quatennens, également coordinateur de la France Insoumise (LFI), mercredi sur franceinfo.

"D'un côté", il y a "une France fantasmée, qui d'ailleurs en fait n'a jamais existé, [celle] de monsieur Zemmour, qui divise et fait diversion sur les grands sujets" et "de l'autre, avec Jean-Luc Mélenchon, nous disons les vrais problèmes", a défendu Adrien Quatennens, évoquant "les grands défis communs" à relever comme "le changement climatique" et "l'éradication de la pauvreté". "Voilà ce que nous avons à faire, je crois que c'est plus enthousiasmant que le clip de campagne sur la 7ème de Beethoven", a-t-il lancé à l'adresse d'Éric Zemmour.

