Présidentielle 2022 : le Rassemblement national n'a "jamais réuni autant de voix en Bretagne"

Emmanuel Macron a été réélu président de la République ce dimanche 24 avril. Le chef de l'Etat sortant a obtenu 58,54% des voix au niveau national, devançant la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen. En Bretagne, tous les départements ont placé le candidat de La République en Marche en tête du second tour de l'élection présidentielle, mais il recule fortement par rapport à la précédente élection en 2017. Marine Le Pen au contraire progresse.

Gilles Pennelle, chef de file du Rassemblement national en Bretagne et conseiller régional, était l'invité de France Bleu ce lundi matin.

Votre candidate Marine Le Pen échoue à nouveau face à Emmanuel Macron et le score n'est pas du tout serré finalement...

Gilles Pennelle : Premièrement, nous réalisons cependant un score historique, jamais Marine Le Pen n'a rassemblé autant de voix en France dans un climat un peu particulier. Depuis quinze jours, l'ensemble de médias se sont mobilisés contre Marine Le Pen en essayant de faire peur aux Français, c'est un échec puisque nous réalisons quand même un très beau score. Et un deuxième sentiment, c'est vrai un petit sentiment de tristesse pour tous ces Français qui souffrent de la politique d'Emmanuel Macron et qui vont devoir encore supporter pendant cinq ans sa politique de mépris et anti-sociale.

Vous y avez cru avant 20 heures ?

Bien sûr, on y a cru. D'ailleurs, on réalise des fois de très très bons scores, je pense à l'Outre-Mer où Marine arrive en tête dans la plupart des territoires d'Outre-Mer. Ce qui prouve que le racisme dont on nous fait le procès n'existe pas. Nous avons réalisé dans certains départements de France des gros scores et en Bretagne aussi, nous faisons une belle performance.

En Bretagne, 66,58% des voix pour Emmanuel Macron, 33,42% pour Marine Le Pen. Mais effectivement, votre candidate progresse en Bretagne, et notamment dans les zones rurales.

Oui, nous réalisons plus de 600.000 voix. Nous n'avons jamais réuni autant de voix en Bretagne. Je note effectivement que Marine Le Pen arrive en tête dans des dizaines et des dizaines de communes rurales. Dans ces communes rurales qui sont oubliées, abandonnées par la politique d'Emmanuel Macron. Je pense à des départements comme les Côtes d'Armor, le Morbihan, mais aussi le Finistère et également quelques communes en Ille et Vilaine, où le score est remarquable. Ce qui prouve que nous continuons de progresser. Nous continuons de nous implanter alors que nous avons finalement contre nous tous les partis, tous les grands médias, toutes les puissances d'argent.

Les gens se tournent de plus en plus vers nous, donc nous sommes optimistes pour la suite et particulièrement cette importante bataille des législatives. - Gilles Pennelle

Justement, pour ces élections législatives, y'aura-t-il des candidats RN partout en Bretagne ?

Oui, il y aura des candidats partout soutenus par le Rassemblement national, dans toutes les circonscriptions Bretagne sans aucune exception. Il faut absolument empêcher Emmanuel Macron d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale parce que s'il avait la majorité à l'Assemblée nationale, il aurait tous les pouvoirs et nous aurions un climat extrêmement tendu parce qu'il va mettre en place sa politique de casse sociale avec à la clé, des conflits sociaux qu'il faut absolument éviter. Donc, oui, la bataille des législatives est commencée. On appelle tous les Bretons, tous les Français à se mobiliser pour ces législatives du mois de juin.

Donc pour une cohabitation, comme le souhaite Jean-Luc Mélenchon ?

Oui, bien évidemment, parce que le Rassemblement national va avoir de très nombreux élus dans de très nombreux départements et bien évidemment, il faut empêcher Emmanuel Macron d'avoir tous les pouvoirs. Imaginons Emmanuel Macron qui aurait tous les pouvoirs, ce serait un quinquennat d'une violence pour les Français qu'on ne peut pas supporter.

Et vous Gilles Pennelle, serez-vous candidat en Ille-et-Vilaine ?

Ecoutez, j'ai toujours démontré que j'étais aux rendez-vous électoraux. Donc, ceci va se décider dans les jours qui viennent. Nous avons aujourd'hui et demain d'importantes réunions afin de préparer l'avenir, de préparer la riposte à Emmanuel Macron. Je pense à tous ces abstentionnistes aussi qui sont très nombreux y compris en Bretagne, c'est très inquiétant. Il faut les mobiliser aux législatives. Je le répète encore une fois, afin de présenter une véritable opposition constructive mais déterminée à Emmanuel Macron.

Est-ce que ça va se faire avec le parti Reconquête d'Eric Zemmour, comme lui-même l'a souhaité dimanche soir ?

Je pense que nous avons affirmé qu'il n'y aurait pas de d'alliance d'appareil à appareil. Après, il faut voir au cas par cas. J'ai quand même noté hier des propos de monsieur Zemmour qui n'était pas très agréable à entendre vis-à-vis de Marine Le Pen, qui a montré qu'elle avait fait une campagne absolument remarquable. Un sans-faute qui a démontré sa crédibilité. Donc, nous allons voir tout ça dans les jours qui viennent.