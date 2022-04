Présidentielle 2022 : "Le soulagement" des soutiens d'Emmanuel Macron à Nantes après sa réélection

"On est rassuré !" Dans un restaurant près de la gare de Nantes où les soutiens locaux d'Emmanuel Macron, réélu, s'étaient réunis, ce dimanche soir, le soulagement se lit sur les visages. À quelques centaines de mètres de là, les partisans de Marine Le Pen avaient du mal à masquer leur déception.

Deux salles, deux ambiances. Si chez la vingtaine de soutiens de la candidate du Rassemblement National, réunis à Nantes dans un hôtel près de la Tour Bretagne, ont baissé la tête à 20 heures, ce dimanche, les partisans d'Emmanuel Macron ont exulté. "J'ai eu peur même si les sondages étaient favorables, concède Anne, militante En Marche depuis février 2021. On est rassurés maintenant." "Désormais un rééquilibrage politique s’avère indispensable à l’Assemblée nationale afin de ne pas donner tout pouvoir à la majorité sortante, espère Yannick Vaugrenard, sénateur socialiste de Loire-Atlantique. Il faut faire entendre notamment les voix de nos concitoyens en grande difficulté."

La déception de la vingtaine de soutiens de Marine Le Pen réunis à Nantes, ce dimanche soir, à l'annonce des résultats de l'élection présidentielle. © Radio France - Nicolas Crozel

L'extrême-droite "déçue", En Marche "soulagé"

"On ne s’attendait pas à un tel écart, balaie Joëlle, militante du Rassemblement National de longue date. On est déçu. Je pense que Marine Le Pen a été diabolisée." "Le troisième tour commence maintenant avec les élections législatives", promet Nicolas Gasnier, candidat sous la bannière du parti d'extrême-droite sur la deuxième circonscription de Loire-Atlantique. Chez les vainqueurs, l'heure est également à la projection. "Je suis soulagée, souffle Claude, Marcheuse, venue de la gauche. Il fallait un écart suffisamment important pour préparer les législatives [58,5%, ndlr]. Maintenant, il va falloir rassembler et le Président va devoir réconcilier les Français avec la politique."