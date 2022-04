C'est le second tour de l'élection présidentielle ce dimanche 24 avril avec deux bulletins au choix dans les bureaux de vote : celui d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen. Un des enjeux majeurs du scrutin sera le taux de participation. Dans la Drôme à midi, il est de 29,75%.

Présidentielle 2022 : le taux de participation au second tour dans la Drôme

Le second tour de l'élection présidentielle se déroule ce dimanche 24 avril dans les 363 communes de la Drôme. 382 188 électeurs sont appelés à voter entre 8 heures et 19 heures. Comme en 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affrontent. Au premier tour, le taux de participation définitif dans la Drôme était de 77,95% (297 899 votes) dimanche 10 avril contre 73,69% pour la participation nationale. Les chiffres de la participation sont traditionnellement publiés par les préfectures à midi, à 17 heures puis en fin de journée pour les taux définitifs.

La participation pour le second tour dans la Drôme à 12 heures : 29,75% contre 28,53% en 2017.

29,75% contre 28,53% en 2017. La participation à 17 heures : à suivre

Découvrez les résultats à partir de 20 heures

On saura à partir de 20 heures qui sera élu président ou présidente de la République pour les cinq prochaines années, jusqu'en 2027. Découvrez les résultats près de chez vous en tapant ci-dessous le nom de votre commune, département ou région.

Les données du premier tour

