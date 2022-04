Les Français sont appelés à voter ce dimanche 24 avril pour le second tour de l'élection présidentielle. Deux candidats restent en lice : Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Un des enjeux majeurs du scrutin : le taux de participation. En Ardèche à midi, il est de 31,17%.

Présidentielle 2022 : le taux de participation au second tour en Ardèche

Les bureaux de vote sont ouverts ce dimanche en Ardèche de 8 heures à 19 heures pour le second tour de l'élection présidentielle dans les 335 communes du département. En tout, 255 859 électeurs sont appelés à voter et doivent choisir, comme en 2017, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Au premier tour, le taux de participation définitif en Ardèche était de 78,85% (201 745 votes) dimanche 10 avril contre 73,69% pour la participation nationale. Les chiffres de la participation sont traditionnellement publiés par les préfectures à midi, à 17 heures puis en fin de journée pour les taux définitifs.

La participation pour le second tour en Ardèche à 12 heures : 31,17% contre 32,8% en 2017.

31,17% contre 32,8% en 2017. La participation à 17 heures : à suivre

Découvrez les résultats à partir de 20 heures

On saura à partir de 20 heures qui sera élu président ou présidente de la République pour les cinq prochaines années, jusqu'en 2027. Découvrez les résultats près de chez vous en tapant ci-dessous le nom de votre commune, département ou région.

Les données du premier tour

